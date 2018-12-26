Вторичное жилье в Барнауле и в целом по стране подросло в цене

В 2018 году квартиры на вторичном рынке жилья Барнаула подорожали. По данным портала «Мир квартир» квадратный метр сейчас стоит 47 тыс. рублей, а квартира в целом — 2,445 млн рублей. Положительную динамику отмечают в 66 из 69 изученных городах России.