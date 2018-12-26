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Недвижимость
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Вторичное жилье в Барнауле и в целом по стране подросло в цене

В 2018 году квартиры на вторичном рынке жилья Барнаула подорожали. По данным портала «Мир квартир» квадратный метр сейчас стоит 47 тыс. рублей, а квартира в целом — 2,445 млн рублей. Положительную динамику отмечают в 66 из 69 изученных городах России.

Зима в Барнауле. Иней.
Зима в Барнауле. Иней.
"Барнаул 22"

В среднем по стране вторичная недвижимость прибавила 6,4% до 57,2 тысяч рублей за квадратный метр. В среднем квартира стала стоить на 8,7% дороже — 3,27 млн рублей.

Дороже всего квартиры в Москве. По цене одного столичного «квадрата» в 215 тыс. рублей можно купить минимум вдвое больше метров в любом городе страны, кроме Петербурга и Сочи. Средняя цена квартиры в целом — около 12,5 млн рублей.

Санкт-Петербург второй город страны по ценникам на жилье. Там «квадрат» стоит около 117 тыс. рублей, а за квартиру в среднем придется выложить 8,3 млн рублей.

Самым дешевым из крупных городов России стал Магнитогорск: «квадрат» покупают в среднем за 30 тыс. рублей, а квартиру целиком за 1,5 млн рублей. Второй среди аутсайдеров — Нижний Тагил. Квадратный метр здесь оценивается в 35 тыс. рублей, а квартира — 1,8 млн рублей.

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