Вторичное жилье в Барнауле и в целом по стране подросло в цене

В среднем по стране вторичная недвижимость прибавила 6,4% до 57,2 тысяч рублей за квадратный метр. В среднем квартира стала стоить на 8,7% дороже — 3,27 млн рублей.
Дороже всего квартиры в Москве. По цене одного столичного «квадрата» в 215 тыс. рублей можно купить минимум вдвое больше метров в любом городе страны, кроме Петербурга и Сочи. Средняя цена квартиры в целом — около 12,5 млн рублей.
Санкт-Петербург второй город страны по ценникам на жилье. Там «квадрат» стоит около 117 тыс. рублей, а за квартиру в среднем придется выложить 8,3 млн рублей.
Самым дешевым из крупных городов России стал Магнитогорск: «квадрат» покупают в среднем за 30 тыс. рублей, а квартиру целиком за 1,5 млн рублей. Второй среди аутсайдеров — Нижний Тагил. Квадратный метр здесь оценивается в 35 тыс. рублей, а квартира — 1,8 млн рублей.