Вторую неделю голодают обманутые дольщики в доме на колесах

Дольщики ЖК «Ленинградская перспектива» — «Квартал в Мурино» во Всеволожском районе Ленобласти голодают уже вторую неделю, надеясь добиться реакции от властей.

Люди просят включить здания в программу «Дом.рф» и выделить деньги из госбюджета на их достройку, пишет «Росбалт».

«Нас тут четверо сейчас, лежим и пьем только воду. Несколько человек еще хотят присоединиться, мы следим, чтобы у людей не было хронических болезней. Изначально хотели в палатках разместиться, но было очень холодно, на днях даже шел снег. В итоге сняли дом на колесах, который не покинем до тех пор, пока наши требования не будут выполнены», — рассказал лидер инициативной группы дольщиков Александр Головко, сам участвующий в акции с 24 апреля.

По его словам, уже восемь лет обманутые дольщики не могут получить ключи от квартир.

«Не завершены даже каракасы домов! Нет ни стен, ни кровли, ни окон, ни дверей! Нет техусловий! Никто не подвел сетей!» — заявил еще один участник голодовки, пожелавший остаться анонимным.

Ранее сообщалось, что российскую армию обманутых дольщиков пополнил Джефф Монсон. Бывший боец смешанного стиля, депутат-единоросс из Красногорска вложил свои деньги в квартиру в Сочи на стадии строительства. Но застройщик обанкротился.