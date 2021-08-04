«Я не вижу конфликта с жителями». Главный инженер «Селфа» Александр Жокин показал все проходы в ЖК «Столичный»

Жильцы элитного жилого комплекса «Столичный» уверены , что их лишили парадных входов в собственные дома. Они считают, что застройщик намерено ввел их в заблуждение, закрыв удобные доступы в квартиры. С острыми вопросами altapress.ru обратился к девелоперу. Вместе с главным инженером «Селфа» Александром Жокиным мы отправились на объект, чтобы проверить, есть ли выход из ЖК и ситуации. О простых путях, заботе о детях и возникшем непонимании — в репортаже altapress.ru.

«Безмашинная концепция»

С Александром Жокиным мы встретились у входа в «Столичный» со стороны ул. 1905 года. В самом ЖК еще ведутся работы по благоустройству. Главный инженер «Селфа» отмечает, что уже к концу этого года строительство будет завершено и жилой комплекс будет полностью готов для комфортного проживания.

Александр Жокин. Дмитрий Лямзин.

Глядя на высотку, Жокин отмечает, что изначально «Столичный» планировалось сдавать частями. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию пости все жилые очереди, осталось сдать только 13-ю и 14-ю блок-секции.

Перед тем, как провести нас внутрь жилого комплекса, главный инженер кратко рассказывает про концепцию «Столичного». Она был прописана еще на стадии проекта высоток. Для наглядности он развернул планы очередей и благоустройства придомовой территории.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»:

Внутренний двор жилого комплекса изначально был задуман, как безмашинный. Почему? Так мы хотели обеспечить безопасность прогулочных зон и зон отдыха. И теперь родители могут спокойно отпускать детей на улицу, не боясь, что они попадут под машину. В то же время, во дворе будет все для игр, отдыха и занятий — детская площадка, озеленение, велодорожки и т. д. Сейчас мы занимаемся благоустройством. Уже скоро — не позднее конца этого года — работы будут завершены.

Помещения раздора

Парадные входы в коммерческие помещения ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин.

Жокин показывает на ближайшее крыльцо с стороны ул. 1905 года. Еще недавно сюда могли заходить жильцы дома. Часть из них считают, что застройщик был не вправе отдавать квадратные метры для коммерческих целей и закрывать сюда доступ для собственников квартир.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»:

Данные помещения изначально были спроектированы, как коммерческие. И говорить, что застройщик продал якобы общественные помещения в угоду себе, нельзя. Все это отражено в проектной документации, которую мы согласно требованиям законодательства выложили в свободном доступе на своем официальном сайте и портале ДОМ.РФ.

А что насчет проходов? Так ли необходимо было закрывать сюда доступ жильцов? Об этом спрашиваем главного инженера.

ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»:

Согласно Жилищному кодексу, в коммерческие помещения, как и в жилые, должны быть организованы отдельные входы. Таким образом мы разделили потоки людей. И теперь из офисной части нельзя попасть во внутренний двор, а из нее — на придомовую территорию. И если в коммерческие помещения можно войти только через подъезды со стороны ул. 1905 года, то в квартиры жильцам открыты несколько путей. Во-первых, через подъезды (с лестницами и лифтами), выходящими во внутренний двор. К нему введут две широкие рампы. Во-вторых, через подземную парковку (там установлены удобные лифт и лестничные пролеты). В-третьих, на одном из двух лифтов, установленных сбоку от рамп.

Схема лестниц , которые установят в рампах ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин.

На подходе к ЖК

Жокин добавил, что пропускной способности рамп хватит на обеспечение входа и выхода большого потока людей, даже если они решат двигаться одновременно.

Жилой комплекс «Столичный». Дмитрий Лямзин.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»:

Я прекрасно понимаю обеспокоенность собственников, но им не о чем волноваться. Людям нужно дождаться завершения работ, чтобы увидеть все своими глазами. После того, как мы закончим благоустройство, установим оставшиеся лифты и удобные маршевые лестницы на рампах, они смогут убедиться, что проходы достаточно комфортные. Рампы будут оборудованы освещением, а от осадков проходы защитит кровля. Если вдруг начнет появляться наледь, ею займется ТСЖ, которое за все это время успело неплохо себя зарекомендовать.

Одна из рамп , ведущая во внутренний двор ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин.

Об этом главный инженер рассказывает уже на пути к рампам. Мы проходим через калитку — жилой комплекс огорожен со всех сторон, чтобы исключить доступ на его территорию посторонних.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»:

Посмотрите, слева по периметру оборудованы парковочные места. Здесь будет установлен лифт (Жокин показывает на подготовленную шахту справа от рампы — Прим. ред.). А вот тут у нас стоят контейнеры для бытовых отходов. Мы даже их убрали из внутреннего двора, чтобы обеспечить максимальный комфорт для жильцов.

Проход без преград

Одна из рамп , ведущая во внутренний двор ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин. Одна из рамп , ведущая во внутренний двор ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин. Вид из рампы , ведущей в ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин.

Идем вверх по проходу. Уклон небольшой, даже фотографу с увесистой техникой не приходится прилагать больших усилий. Спрашиваем, не менялся ли проект, ведь обеспокоенные жильцы утверждают — изначально вход на территорию жилого комплекса должен был быть на уровне земли.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»:

Нет, проект не менялся. Изначально проект предполагал трехуровневую парковку и подъем внутренней части комплекса на один этаж. Все это отражено в проектной документации. И с момента ее подготовки ничего не менялось.

Заходим во внутренний двор. Сейчас там стоит строительная техника и грузовая ГАЗель. Можно предположить, что ширины рамп в 1,5 м (без учета пешеходной части — Прим. ред.) хватает для проезда даже больших машин.

Александр Жокин. Дмитрий Лямзин. Внутренний двор ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин. В ЖК «Столичный» ведется благоустройство внутреннего двора комплекса. Дмитрий Лямзин.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»:

Когда мы разрабатывали проект «Столичного», то озаботились в первую очередь безопасностью детей. Безмашинный двор стал хорошим выходом. Как показывает практика других городов, тихая и уютная благоустроенная придомовая территория обеспечивает максимальный комфорт. Мы решили, что нужно это реализовать в Барнауле. И пока аналогов такого ЖК в городе нет.

При этом, как отмечает Жокин, несмотря на «безмашинную концепцию», на территорию внутреннего двора сможет проезжать спецтехника, в том числе скорая помощь и пожарные расчеты. А также грузовые машины и автомобили жильцов, но только при условии того, что после выгрузки они покинут двор.

ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»:

За этим будет следить уже руководство ТСЖ. И если понадобиться, перед рампой будет установлен шлагбаум. Из-за сиюминутного комфорта отдельных жильцов, мы не готовы изменять концепцию в ущерб остальным собственникам.

Во внутреннем дворе

В ЖК «Столичный» ведется благоустройство внутреннего двора комплекса. Дмитрий Лямзин.

Тем временем мы идем по периметру внутреннего двора. На него выходят подъезды домов. Перед ними уже заложены клумбы и пандусы для маломобильных групп населения.

Идем дальше, Александр Жокин показывает на высокую стопку, уложенных друг на друга квадратных листов специальных настилов.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»:

Широкая дорога, по которой мы идем будет заасфальтирована. Мы планируем нанести разметку, чтобы выделить отдельную дорожку для велосипедистов. Кстати, уже привезли травмобезопасное покрытие для детской площадки (инженер показывает на стопки — Прим. ред.).

Один из жилых подъездов в ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин.

Доходим до второй рампы. Габариты такие же, как и у первой. Здесь тоже не раз проезжала строительная техника, ведь работы в самом разгаре.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»:

Я понимаю, что сейчас все выглядит не так презентабельно, как многим бы хотелось. Но мы стараемся доставлять жильцам как можно меньше дискомфорта. В ходе работ во внутреннем дворе, машинам было сложно проезжать к жилым подъездам, и мы решили открыть для жильцов входы в коммерческие помещения. Так мы упростили доступ в квартиры для строительных бригад отделочников, выгрузку стройматериалов. Но открывать выходы из домов прямиком к проезжей части компания изначально не планировала. Такой подход идет в разрез концепции ЖК, и это нужно понимать.

Внутренний двор ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин.

Мы прошли вокруг в будущем благоустроенной территории, выходим к первой рампе, без каких-либо сложностей спускаемся. Вместе с Жокиным еще раз смотрим на громаду «Столичного», часть которого — та, что со шпилем — была признана первым настоящим небоскребом.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»: