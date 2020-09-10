«Я против»: еще один крупный строитель высказался о скандальной застройке парковой зоны в Барнауле

Руководитель строительной компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов считает ошибочным выставление на торги земельных участков на ул. Взлетная в Барнауле, где ранее предполагалось разбить парк. Но участвовать в аукционе «ЖИ» все-таки будет по своим соображениям.

Юрий Гатилов,

генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:

Я отношусь к предстоящим торгам как к свершившемуся факту. Можно повозмущаться, я лично сам выступаю против. Надо было, конечно, на этом месте парк строить. Но большая территория попала в период безвременья и оказалась под застройкой. Сначала появился ТЦ «Европа», затем здание МЧС. Теперь получилось то, что получилось, в дальнейшем такого допускать нельзя.

Участвовать в торгах на два земельных участка в Индустриальном районе его компания скорее всего будет «по тактическим соображениям». «Чтобы не было сговора у остальных товарищей», — пояснил глава «ЖИ».

Что же касается парка, то, по мнению Юрия Гатилова, жителям Индустриального района надо было активнее выражать свою позицию и настаивать на его появлении.

Юрий Гатилов,

генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:

Застройка происходит, а где зеленые зоны? Как такового проектирования нет.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Где планируется застройка

На этой неделе ряд СМИ сообщил о том, что мэрия Барнаула выставляет на аукцион два крупных участка на ул. Взлетной 2 г и Взлетной, 2д общей площадью 2,5 га. По новому генплану земля предназначается под жилую застройку.

При этом ряд авторитетных экспертов считают, что этого допускать нельзя.

Вячеслав Ширшов, исполнительный директор Союза строителей Алтайского края, рассказал «Толку», что сообщество намерено написать письмо в мэрию о том, что участки на Взлетной не следует выставлять на аукцион и надо вернуть их в парковую территорию.