Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 сентября 14°C
Недвижимость

«Я против»: еще один крупный строитель высказался о скандальной застройке парковой зоны в Барнауле

Руководитель строительной компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов считает ошибочным выставление на торги земельных участков на ул. Взлетная в Барнауле, где ранее предполагалось разбить парк. Но участвовать в аукционе «ЖИ» все-таки будет по своим соображениям.

Юрий Гатилов, генеральный директор компании "Жилищная инициатива".
Юрий Гатилов, генеральный директор компании "Жилищная инициатива".
Дмитрий Лямзин

Юрий Гатилов,
генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:

Я отношусь к предстоящим торгам как к свершившемуся факту. Можно повозмущаться, я лично сам выступаю против. Надо было, конечно, на этом месте парк строить. Но большая территория попала в период безвременья и оказалась под застройкой. Сначала появился ТЦ «Европа», затем здание МЧС. Теперь получилось то, что получилось, в дальнейшем такого допускать нельзя.

Участвовать в торгах на два земельных участка в Индустриальном районе его компания скорее всего будет «по тактическим соображениям». «Чтобы не было сговора у остальных товарищей», — пояснил глава «ЖИ».

Что же касается парка, то, по мнению Юрия Гатилова, жителям Индустриального района надо было активнее выражать свою позицию и настаивать на его появлении.

Юрий Гатилов,
генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:

Застройка происходит, а где зеленые зоны? Как такового проектирования нет.

Что происходит в барнаульском парке &quot;Изумрудный&quot;.
Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный».
Анна Зайкова

Где планируется застройка

На этой неделе ряд СМИ сообщил о том, что мэрия Барнаула выставляет на аукцион два крупных участка на ул. Взлетной 2 г и Взлетной, 2д общей площадью 2,5 га. По новому генплану земля предназначается под жилую застройку.

При этом ряд авторитетных экспертов считают, что этого допускать нельзя.

Вячеслав Ширшов, исполнительный директор Союза строителей Алтайского края, рассказал «Толку», что сообщество намерено написать письмо в мэрию о том, что участки на Взлетной не следует выставлять на аукцион и надо вернуть их в парковую территорию.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость