Яркая и свежая четырешка ждет своих хозяев в Барнауле за 10,4 млн рублей.

Общая площадь квартиры - 100 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 104 тыс. рублей.
Преимущества квартиры
- Очень красивый вид с 12 этажа;
- Продуманная и узаконенная перепланировка квартиры на 2 стороны, которая сделала квартиру более функциональной;
- 3 отдельные спальни и кухня-гостиная;
- Спальня взрослых и детские - разнесены в разные стороны;
- 2 санузла с водонагревателями и зоной постирочной (семья с детьми это точно оценит);
- Продуманная в мелочах кухня со встроенной бытовой техникой - удовольствие для каждой хозяйки;
- Для комфорта в квартире предусмотрены два кондиционера.
Преимущества дома
- Монолитный дом 2015 года постройки;
- Всего два подъезда;
- Закрытая территория со шлагбаумом и охраной;
- Высота потолков 3 м;
- На площадке всего три квартиры;
- Если пассажирский и грузовой лифт.
Также отмечается, что у дома очень удобная транспортная развязка. Рядом парк, школы, торговые центры.
Ранее двухэтажную четырешку продают в центре Барнаула за 16 млн рублей.