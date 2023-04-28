Яркую трешку с туалетом в стиле Ван Гога продают в Барнауле

Площадь трешки весьма большая и составляет 109,2 кв. м. Один «жилой квадрат» обойдется в 132,7 тыс. рублей.
Квартира находится на 11 этаже из 17 в ЖК «Новая Высота». Дом монолитный с добавлением керамического кирпича.
В квартире выполнили современный дизайнерский ремонт. В комнатах сочетали белый, черный и желтый цвета в отделке и интерьере. Обои в ванной комнате напоминают картины Ван Гога.
На полу в гостиной выложили паркет, в спальнях — ковролин, в ванной комнате — керамогранит и дорогую итальянскую плитку. Во всех комнатах сделали натяжные потолки с несколькими линиями освещения.
Есть встроенная техника: индукционная плита, измельчитель отходов, встроенные розетки в столешницу, посудомоечная машина, холодильник, микроволновая печь, духовой шкаф.
На территории дома расположены детская площадка с фонтаном, мангальная зона и наземный паркинг. Вокруг дома выложены пешеходные и велодорожки.
В шаговой доступности кафе и рестораны (Йель, El Sol, Высота и тд.), несколько школ и детских садов.