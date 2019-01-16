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Недвижимость
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Юрий Гатилов построит еще одну школу в Барнауле

Компания «Жилищная инициатива» выиграла аукцион на строительство школы в квартале «Лазурный 2» в Барнауле. Учебное заведение на 550 учащихся с отдельно стоящим бассейном для старшеклассников и спортивной площадкой оценили в 439 млн рублей. По словам главы компании Юрия Гатилова, рентабельность проекта нулевая.

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.

В квартале «Лазурный 2» (2023) в 2020 году должны построить трехэтажую школу и бассейн с ванной для обучения плаванию детей с 7-го по 11-й классы.

Это будет вторая школа компании «Жилищная инициатива». Первую она ввела в квартале «Дружный». Юрий Гатилов говорит, что последний проект нерентабельный. «Но в данном случае мы не гонимся за прибылью. Наша задача создать условия для жителей нашего квартала», — говорит Гатилов.

По словам застройщика, сейчас «Лазурный 2» почти достроен. На 2019 год запланирован ввод нескольких многоэтажек, последний дом сдадут в 2020 году.

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