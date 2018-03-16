За Дворцом спорта в Барнауле построят 15-этажный дом

Гостиница на Мерзликина, 6а. Источник: Барнеаполь. Фото : www.skyscrapercity.com. Мерзликина, 6а. Фото : www.skyscrapercity.com. Один из проектов дома для Мерзликина, 6а. Источник: sapovatov.com. Фото : www.skyscrapercity.com. Один из проектов дома для Мерзликина, 6а. Источник: sapovatov.com. Фото : www.skyscrapercity.com.

Гостиницу достроили в прошлом году. Разрешение на ввод выдано в сентябре 2017 года, указано на сайте администрации Барнаула. Сейчас на заборе строительной площадки появился паспорт будущего объекта. Это будет реконструкция.

На паспорте указано, что ИП Комяков А.Г. получил разрешение на строительство 2 марта 2018 года. Сдать дом в эксплуатацию заказчик ПСК "Строительная перспектива" планирует в 2020 году.

В новом доме будет около 15 этажей. Первые два, скорее всего, сохранят профиль коммерческих помещений. В мае прошлого дома к дому подвели водопровод.

Площадку за дворцом хотели освоить давно. В сети есть рендеры, которые демонстрировали предложения архитекторов. Одно из решений предлагал архитектор Алексей Саповатов.