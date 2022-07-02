2 июля
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Недвижимость

За какие перестановки в квартире можно получить штраф. Разбор

Российское законодательство предусматривает штрафы за несогласованную перепланировку в квартире. Как не влететь в копеечку за перестановку стиральной машины — разбирался altapress.ru.

Фасад. Балкон. Дом.
Фасад. Балкон. Дом.
СС0

О каком законе идет речь

Процедура осуществления перепланировки и переустройства квартиры прописана в статьях 22−29 Жилищного кодекса.

Что нельзя двигать без разрешения ЖКХ

  • Газовые плиты;
  • Стиральные машины;
  • Раковины для мытья посуды.

Эти предметы не могут быть переставлены без соответствующего разрешения органа ЖКХ районного назначения. Однако модернизацию могут не одобрить, к этому нужно быть готовыми. После ремонта не стоит захламлять балкон — это тоже запрещено.

Фасад. Балкон.
Фасад. Балкон.
Михаил Хаустов

Как получить разрешение

Подать заявление на согласование перепланировки можно лично, через Госуслуги или в МФЦ. Ответ придет через 45 дней. Список необходимых документов можно посмотреть здесь.

Размер штрафа

Физлицо могут оштрафовать на 1−1,5 тыс. рублей. Для должностных лиц сумма крупнее — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Больше всех придется отдать юридическому лицу — до 50 тыс. рублей. Для всех категорий лиц также предусмотрено предупреждение.

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