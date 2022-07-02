За какие перестановки в квартире можно получить штраф. Разбор

О каком законе идет речь
Процедура осуществления перепланировки и переустройства квартиры прописана в статьях 22−29 Жилищного кодекса.
Что нельзя двигать без разрешения ЖКХ
- Газовые плиты;
- Стиральные машины;
- Раковины для мытья посуды.
Эти предметы не могут быть переставлены без соответствующего разрешения органа ЖКХ районного назначения. Однако модернизацию могут не одобрить, к этому нужно быть готовыми. После ремонта не стоит захламлять балкон — это тоже запрещено.
Как получить разрешение
Подать заявление на согласование перепланировки можно лично, через Госуслуги или в МФЦ. Ответ придет через 45 дней. Список необходимых документов можно посмотреть здесь.
Размер штрафа
Физлицо могут оштрафовать на 1−1,5 тыс. рублей. Для должностных лиц сумма крупнее — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Больше всех придется отдать юридическому лицу — до 50 тыс. рублей. Для всех категорий лиц также предусмотрено предупреждение.