За какие перестановки в квартире можно получить штраф. Разбор

Российское законодательство предусматривает штрафы за несогласованную перепланировку в квартире. Как не влететь в копеечку за перестановку стиральной машины — разбирался altapress.ru.

О каком законе идет речь

Процедура осуществления перепланировки и переустройства квартиры прописана в статьях 22−29 Жилищного кодекса.

Что нельзя двигать без разрешения ЖКХ

Газовые плиты;

Стиральные машины;

Раковины для мытья посуды.

Эти предметы не могут быть переставлены без соответствующего разрешения органа ЖКХ районного назначения. Однако модернизацию могут не одобрить, к этому нужно быть готовыми. После ремонта не стоит захламлять балкон — это тоже запрещено.

Фасад. Балкон. Михаил Хаустов

Как получить разрешение

Подать заявление на согласование перепланировки можно лично, через Госуслуги или в МФЦ. Ответ придет через 45 дней. Список необходимых документов можно посмотреть здесь.

Размер штрафа

Физлицо могут оштрафовать на 1−1,5 тыс. рублей. Для должностных лиц сумма крупнее — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Больше всех придется отдать юридическому лицу — до 50 тыс. рублей. Для всех категорий лиц также предусмотрено предупреждение.