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Недвижимость
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В Барнауле за краевой детской больницей построят 18-этажный дом

Компания «ЖилПлощадка» (дочернее предприятие «Сиады») заложила 18-этажный жилой дом на ул. Гущина, недалеко от Алтайской краевой клинической детской больницы. По словам директора Алексея Соболева, строительство начнется в апреле 2019 года. Таким образом девелоперы продолжают менять ландшафт той части города, которую барнаульцы прозвали Ямой.

Участок для строительства нового дома на ул. Гущина.
Участок для строительства нового дома на ул. Гущина.
gl-pl.ru
Проект дома на ул. Гущина.
Проект дома на ул. Гущина.
gl-pl.ru

Соболев говорит, что новый проект небольшой — на 170 квартир. Построить дом можно за два года, причем застройщик не исключает, что в итоге он будет работать на собственные средства.

Дом «Сиады» размещается недалеко от частного сектора, который когда-то назывался Ямой, пишет «Алтайский портал недвижимости». Уже несколько лет девелоперы возводят здесь многоэтажные дома с квартирами эконом-класса.

С другой стороны Ямы — около ул. Малахова — также развернулось активное строительство многоэтажек. В 2018 году компания «Алгоритм» заложила здесь новый жилой комплекс «Титан». Он дополнит уже заселенные новостройки. В том числе самый высокий в Барнауле дом — ЖК «Аврора», который построил «Регионстрой».

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