В Барнауле за краевой детской больницей построят 18-этажный дом

Соболев говорит, что новый проект небольшой — на 170 квартир. Построить дом можно за два года, причем застройщик не исключает, что в итоге он будет работать на собственные средства.
Дом «Сиады» размещается недалеко от частного сектора, который когда-то назывался Ямой, пишет «Алтайский портал недвижимости». Уже несколько лет девелоперы возводят здесь многоэтажные дома с квартирами эконом-класса.
С другой стороны Ямы — около ул. Малахова — также развернулось активное строительство многоэтажек. В 2018 году компания «Алгоритм» заложила здесь новый жилой комплекс «Титан». Он дополнит уже заселенные новостройки. В том числе самый высокий в Барнауле дом — ЖК «Аврора», который построил «Регионстрой».