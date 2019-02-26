Власти Барнаула готовы сдавать объекты культурного наследия за 1 рубль в год

Депутаты Барнаульской гордумы 22 февраля приняли два решения, касающихся восстановления объектов культурного наследия Барнаула. Первое — о возможной передаче объекта в аренду за 1 рубль в год. Второе — о снижении ставки арендной платы тем, кто вложился в восстановление. Правда, речь идет только об объектах, принадлежащих Барнаулу, а в собственности города таких оказалось немного.

Стимул восстанавливать

Согласно решению БГД, установить ставку 1 рубль в год за единицу недвижимости можно для объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Впрочем, 1 рубль — начальная ставка: в аренду такие объекты передают через аукцион, пояснила Светлана Фоминых, председатель комитета по управлению муниципальной собственностью Барнаула.

Пр этом ставка, которую установят по итогам аукциона, принимается на весь срок аренды и увеличению не подлежит. После того, как запроектированные работы арендатор выполнит, он получит право сдавать площади в субаренду.

Второе решение депутатов — о пониженной ставке (30% от установленной) для тех арендаторов объектов культурного населения, кто уже вложил средства в его сохранение.

Депутаты Барнаульской гордумы 22 февраля 2019 года. www. duma-barnaul.ru

Уже работает

Оба предложения, исходившие от горадминистрации, депутаты одобрили и даже похвалили — мол, давно бы так.

«Томичи уже несколько лет работают по этой схеме, и надо как можно активнее это предлагать. Ведь у нас уникальных памятников очень много и состояние их бедственное», — сказал депутат Юрий Ряполов.

В самом деле, в Томске программа «Аренда за рубль» заработала с 2016 года, причем восстановить таким образом предполагалось и памятники деревянного зодчества, и сопутствующую фоновую застройку. Работает подобная программа и в Москве, и в Омске. Результаты, правда, пока не впечатляют.

Здание в Томске , восстановленное в конце 2018 г. по программе «Аренда за рубль». 2gis.com

Сначала восстановление , потом льгота

Условия передачи объектов на восстановление в Томске немного сложнее, чем в Барнауле — аренду объекта за рубль там устанавливают не сразу.

Сначала, после подготовки проектной документации, снижается плата за землю (со 100% до 1%) и за объект (до 10%). Аренда 1 рубль в год вводится только после сдачи объекта, а пользоваться этими условиями инвестор сможет 49 лет.

С того времени в Томске по программе «Аренда за рубль» отреставрировали только один дом. Но в 2019—2024 годах власти намерены передать инвесторам не менее 60 зданий, сообщает федеральное «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры».

В Москве, где программа реализуется с 2012 года, сначала сдают объект культурного наследия по льготной ставке. А на 1 рубль в год (правда, с квадратного метра, а не за объект, как в Барнауле) переводят сразу после восстановления. За семь лет по льготной ставке в столице передали 28 объектов, 13 из них переведены на аренду за рубль — то есть восстановлены.

Объект культурного наследия на ул. Калинина , 24 в Барнауле. altapress.ru.

Всего один кандидат

Между тем, как рассказала депутатам Светлана Фоминых, решения городских депутатов распространяются только на объекты культурного наследия, принадлежащие муниципалитету, а в казне Барнаула таких всего 10. В неудовлетворительном состоянии лишь один — одноэтажное здание на пр. Калинина, 24. Именно это здание — кандидат на «аренду за рубль в год».

Здание это построили в 1936 году как амбулаторию «Текстильстроя». И с 2010 года, судя по документам управления государственной охраны объектов культурного наследия (Алтайохранкультуры), оно не эксплуатируется. При этом объект включен в прогнозный план приватизации на 2019 год и КУМС намерен его продать, сообщила Светлана Фоминых.

Пять сданы в аренду

А вот кандидатов на 30-процентную скидку, возможно, больше одного. По словам председателя КУМСа, 5 из 10 объектов сданы в аренду (в остальных, в частности, расположены учреждения). В целом же, видимо, новые условия передачи в аренду объектов культурного наследия касаются единичных зданий в Барнауле.

Что, в общем, не удивительно: почти 70% объектов культурного наследия в крае — в частной собственности, остальные в федеральной, региональной и муниципальной, сообщил на недавней пресс-конференции руководитель Алтайохранкультуры Александр Урбах.

Объект культурного наследия в Барнауле на Калинина , 24. altapress.ru

Штрафы не спасают

Тем временем часть таких объектов в Барнауле продолжает разрушаться. Собственников пытаются штрафовать, но ситуацию это не очень спасает.

В 2018 году суд оштрафовал на 100 тыс. рублей алтайское «Главное бюро медико-социальной экспертизы» за то, что оно как следует не содержало «Богадельню купца Прутова» (ул. Пушкина, 58/пр. Социалистический, 20) и не выполнило реставрацию и ремонт, запланированные в охранном обязательстве. Здание было в оперативном управлении экспертного бюро.

Собственник дома на ул. Интернациональной, 150 (это тоже объект культурного наследия) Николай Гусар заложил часть оконных проемов кирпичом, демонтировал крыльцо, деревянные входы, сени и лестничную клетку. Алтайохранкультура потребовала остановить работы и попыталось оштрафовать его за невыполнение. К моменту суда Гусар перестройку прекратил. А судья прекратил дело.

Но в решениях БГД, принятых на сессии 22 февраля, отчасти такие риски заложены. В первом случае (аренда за рубль) договора расторгается, если арендатор не выполнит то, что обязан. И с него может быть взыскан ущерб.

Во втором случае льготная ставка (30%) дается только тем, кто доказал документами, что вложился в восстановление в соответствии с требованиями.