За шумных арендаторов депутаты предложили наказывать собственников жилья

Жилищный кодекс планируют дополнить новой статьей, согласно которой российских собственников будут наказывать за шумных арендаторов.

Соответствующий законопроект Госдума собирается рассмотреть на пленарном заседании 8 июня в первом чтении, сообщает «Парламентская газета».

«Собственник должен отвечать за происходящее в тех помещениях, которые он сдает. Если наниматель нарушает правила проживания, соседи смогут пожаловаться хозяину, который заставит жильца соблюдать тишину или расторгнет с ним договор аренды и потребует освободить помещение», — заявил соавтор документа, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборной.

Хозяина квартиры могут оштрафовать, если жильцы систематически нарушают режим тишины, правила пожарной и санитарной безопасности, следует из предложения парламентариев.

Сейчас такой ответственности не предусматривается. Отмечается, что думский комитет по жилищной политике и ЖКХ одобрил инициативу, но высказал серьезные замечания, которые будут учтены ко второму чтению, в частности, неточность формулировок и оценочные суждения, пишет Lenta.ru.

Хозяин жилья также будет нести ответственность перед соседями за порчу их имущества.

Ранее сообщалось, что Минстрой предложил усилить контроль за теми, кто сдает жилье в аренду. Мало кто из владельцев апартаментов платит налоги, до 90% сегмента остается в тени.

Соответствующий проект будет внесен в Госдуму до конца этого года. Он будет направлен на повышение прозрачности этого сегмента рынка недвижимости.

Также документ призван защитить права арендаторов и арендодателей.