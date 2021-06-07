7 июня
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Недвижимость

За шумных арендаторов депутаты предложили наказывать собственников жилья

Жилищный кодекс планируют дополнить новой статьей, согласно которой российских собственников будут наказывать за шумных арендаторов.

Аренда квартиры
Аренда квартиры
СС0.

Соответствующий законопроект Госдума собирается рассмотреть на пленарном заседании 8 июня в первом чтении, сообщает «Парламентская газета».

«Собственник должен отвечать за происходящее в тех помещениях, которые он сдает. Если наниматель нарушает правила проживания, соседи смогут пожаловаться хозяину, который заставит жильца соблюдать тишину или расторгнет с ним договор аренды и потребует освободить помещение», — заявил соавтор документа, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборной.

Хозяина квартиры могут оштрафовать, если жильцы систематически нарушают режим тишины, правила пожарной и санитарной безопасности, следует из предложения парламентариев.

Сейчас такой ответственности не предусматривается. Отмечается, что думский комитет по жилищной политике и ЖКХ одобрил инициативу, но высказал серьезные замечания, которые будут учтены ко второму чтению, в частности, неточность формулировок и оценочные суждения, пишет Lenta.ru.

Хозяин жилья также будет нести ответственность перед соседями за порчу их имущества.

Ранее сообщалось, что Минстрой предложил усилить контроль за теми, кто сдает жилье в аренду. Мало кто из владельцев апартаментов платит налоги, до 90% сегмента остается в тени.

Соответствующий проект будет внесен в Госдуму до конца этого года. Он будет направлен на повышение прозрачности этого сегмента рынка недвижимости.

Также документ призван защитить права арендаторов и арендодателей.

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