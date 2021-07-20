Зачем убирают плиты у набережной на Речном вокзале в Барнауле. Фоторепортаж altapress.ru

Данные геологических изысканий необходимы для реконструкции набережной — на той территории, которая принадлежит строительной компании «Селф».
Елена Русина,
начальник отдела капитального строительства компании «Селф»:
По результатам обследования, конструкции набережной признаны аварийными. Мы не можем восстановить берегоукрепление и реконструировать ее, пока не проведем изыскания.
Над всем этим работает барнаульский Центр инженерных изысканий. Работники освобождают петли, чтобы кран смог их зацепить и поднять нужные плиты. Уберут несколько рядов до самой воды и выроют скважины глубиной до 30 метров. По плану, изыскания будут проводить месяц. «Буровая установка у нас на автомобильной основе — будет сложно подъезжать», — рассказывает Русина.
Без результатов проверки компания не сможет разработать проект будущей набережной. Но и с ним ее построят не скоро — только после сдачи главного объекта. «Если мы построим набережную в первую очередь, то строительная техника, работающая над комплексом, убьет ее», — объясняет Елена Русина.
У самого Речного вокзала, который планируют снести осенью, продолжают сейсмографические исследования. Для этого вырыли длинную траншею.
Елена Русина,
начальник отдела капитального строительства компании «Селф»:
Новосибирские исследователи вставили в нее сейсмодатчики. Причем сделали это специально ночью, чтобы не было слишком шумно. И тут молодежь на парковке очень громко включила музыку, она перекрыла всю вибрацию от моста, которую и пытались уловить. В конце августа такое исследование снова проведут, будем просить администрацию города временно огородить парковку.
Все исследования помогут понять, насколько сильным должен быть фундамент будущего объекта.
Елена Русина,
начальник отдела капитального строительства компании «Селф»:
Госэкспертиза требует альтернативного расчета несущей способности конструкции для такого сложного здания, как у нас. Подрядчиком этого расчета выступит организация, которая проектировала фундамент и рассчитывала конструктивную устойчивость Лахта-центра в Санкт-Петербурге.