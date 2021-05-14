Загар без лямок и пение птиц. Топ-5 дорогих дач у Барнаула, где хорошо отдыхать от городской суеты и смога

5 место. Дача, где поют птицы на рассвете, всего за 2,19 млн рублей
В 15-ти минутах езды от Барнаула, в Новом поселке Первомайского района продается место для прекрасного отдыха. Это маленький (48 кв. м), но очень удобный дом, где есть все необходимое для хорошего времяпрепровождения.
На первом этаже деревянного строения разместилась баня, на втором — комната отдыха.
В доме проведены электричество, водопровод (скважина), канализация, подключена посудомоечная машина.
Участок в 12 соток, на котором он построен, засажен газоном, дорожки уложены плиткой, есть место для двух-трех автомобилей. На территории построена беседка с мангалом и камином. Для детей оборудована игровая площадка. А для взрослых — теплица с системой полива.
«Как поют птицы на рассвете! И какой закат…», — сказано в объявлении.
4 место. Добротная усадьба за 4 млн рублей
Дача находиться в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Лесные поляны» в Первомайском районе. Как утверждает продавец, здесь все сделано «для себя».
На участке построены деревянный дом, баня, беседка, теплица. Ландшафтный дизайн территории проработан с умом и фантазией. Здесь высажено много плодово-ягодных деревьев и кустарников, растут хвойные, есть большая коллекция цветов и многого другого.
Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».
3 место. Дача для отдыха и полного релакса за 4,04 млн рублей
Этот загородный дом призван дарить радость от полноценного отдыха. Он был построен на шести сотках в СНТ «Агрегат», что в 15 минутах езды до центра Барнаула.
Большой дом, площадью 104 кв. м, заставлен мебелью ручной работы из массива дуба и оборудован настоящей русской печью и барбекю из «Демидовского» кирпича ручной работы XIX века. Перед добротным строением разместилась терраса.
На участке высажен газон, установлено освещение, построен бассейн с террасой из натуральной лиственницы для отдыха. На ней удобно загорать в погожий, солнечный день. Ее наверняка оценят представительницы прекрасного пола. Загар без лямок — прекрасная основа для любого образа.
Кроме того, на территории есть бревенчатая баня. Здесь разместились не только традиционные атрибуты — парилка с палками, печь и мойка, — но и душевая стойка из бамбука, на стене которой выложено большое керамическое панно, напоминающее о море и теплых странах.
«Для любителей рыбалки в садоводстве имеется пруд. Одним словом место для отдыха и релакса. Комаров практически нет», — говорится в тексте объявления о продаже элитной дачи.
2 место. Загородный дом за 4,3 млн рублей а-ля «все включено»
В садоводческом товариществе «Ракета» (в 500 м от ул. Власихинская) продается дача-коттедж-баня. Площадь строения — 70 кв. м.
В возведении этого инженерного чуда были использованы ангарская сосна и кашированные окна.
Внутри установлен камин, снаружи, на участке, размером 6 соток, оборудованы парковочные места для двух автомобилей.
Все, что попало в объектив фотоаппарата автора объявления, останется будущим владельцам. Полный фотоотчет вы найдете здесь.
1 место. Дача за 5,4 млн рублей, которая зимой и летом одинаково хороша
Такой вариант может многим прийтись по вкусу. Цена кусается. За немаленькую сумму в 5,4 млн рублей будущему покупателю предлагают целый комплекс для полноценного загородного отдыха.
На участке в 7 соток в микрорайоне Калиновка села Бобровка построено несколько объектов. Среди них: дом из бруса, площадью 130 кв. м, баня, беседка и гараж.
В доме есть все коммуникации, электричество работает весь год. На такой даче можно отдыхать и зимой, и летом. Участок благоустроен, рядом находятся лес и река Обь.
Здесь можно ознакомиться с деталями предложения.
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