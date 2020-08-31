«Наляпали на жвачку»: барнаульские дольщики-«новоселы» показали ужасы бытия

«Барнаулкапстрой» и мэрия отчитались о сдаче многострадального дома на Павловском тракте, 291 и вручили дольщикам ключи от квартир. Altapress.ru первым из СМИ побывал на объекте после «новоселья» и убедился: так жить нельзя. Фоторепортаж с этого адреса — свидетельство тому, что власть и застройщик отнеслись к жилому комплексу, как Вовка из того мультика: «И так сойдет». Однако хуже, что обязательства перед людьми остались не исполненными.

Отдать ключи — снять проблему

Известно, что мем «И так сойдет» — о небрежном отношении к работе или ее недобросовестном выполнении, о равнодушии к результату.

Однако сюжет о жилом комплексе на Павловском тракте, 291, который начинали строить еще в 2014 году, совсем не мультяшный.

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

Во-первых, потому что речь в нем идет о прямых интересах и правах людей — собственников 374 квартир. Многие из них оформили ипотечные кредиты, но заселиться в с горем пополам достроенную высотку смогут еще не скоро (об этом — чуть ниже).

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

Во-вторых, вопрос с достройкой ЖК — еще и политический. Проблемный дом достался Вячеславу Франку в 2020 году почти одновременно с креслом мэра Барнаула. И первые вечерние совещания новоиспеченному главе приходилось проводить именно с возбужденными дольщиками с Павловского тракта. Ситуация была на контроле губернатора Виктора Томенко.

Вручить ключи от квартир дольщикам — значит, снять проблему. И в середине августа это фактически произошло. Руководитель принадлежащей мэрии компании «Барнаулкапстрой» Сергей Шумов 17 августа доложил в СМИ о завершении проекта.

«Мы благополучно пришли к финишу проекта, преодолев все трудности. Мы выполнили взятые на себя обязательства перед дольщиками — построили красивый, большой и комфортный дом», — смачно заявил Шумов.

Но есть и другой глава «Барнаулкапстроя». В распоряжении altapress.ru имеется фрагмент переписки в WhatsApp в августе. Абоненту Шумову задается вопрос о том, когда же наконец начнут устранять недоделки на доме.

«До зимы еще далеко, сегодня завезем материалы и в ближайшее время начнем устранять», — следует ответ.

Пока не начали.

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

Оторвать пятые точки

У Евгении Шкоропар, собственницы одной из квартир, для этой новостройки короткая характеристика: «Здесь все наляпано на жвачку! Вашего блокнота не хватит, чтобы переписать все „косяки“. И весь список уже давно передан Шумову».

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

Шкоропар жестко говорит, что Шумов и Франк, по ее мнению, просто обязаны «оторвать пятые точки от кресел» и приехать лично в этот ЖК.

Ее соседи сетуют:

«Другие дольщики заезжают в нормальные дома. Их подъезды не разваливаются, а в квартирах сделан хороший ремонт. А что у нас? Страх господень…»

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

Первую блок-секцию скандально известного дома сдали еще в феврале. Дольщики планировали с размахом отпраздновать событие — пожарить шашлыки и запустить фейерверк. Но чуда не случилось, как и радости.

Собственники, которые по разным соображениям согласились принять квартиры от застройщика, говорят, что до сих пор исправляют «косяки» строителей и капитально ремонтируют квартиры.

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

Алексей живет в первой блок-секции ЖК. Утверждает, что перед тем, как заехать в квартиру, пришлось полностью укреплять стены. Штукатурка оказалась очень низкого качества: лопалась и осыпалась от одного прикосновения.

Дольщик говорит, что вложил в укрепление стен более 200 тыс. рублей. Сколько в целом «съел» ремонт, он еще не подсчитывал. При этом сама квартира обошлась Алексею более чем в 3 млн рублей. Сколько в нее придется вложить дополнительных средств, мужчина старается не думать.

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

Дольщики отмечают, что первая блок-секция находится в гораздо худшем состоянии. Облицовка первого этажа разваливается буквально на глазах, на восьмом зияет дыра в стене — видимо, строители вырезали технологическое отверстие и забыли о нем.

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

Кормят обещаниями

Николай, собственник квартиры в первой блок-секции рассказал:

«Мы переселились сюда два месяца назад. Нам негде было жить, поэтому плюнули и приняли квартиру такой, какая есть. Конечно, были внесены замечания, но застройщик абсолютно ничего не исправил. Нас постоянно кормят обещаниями. Мы сами наливали новый пол, выравнивали стены и швы в потолке».

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

У Ольги Маковецкой здесь тоже квартира. Точнее, бетонная коробка, без сантехники и электрики. Жилье куплено в ипотеку, застройщик уже давно получил 100% оплаты.

Заселится Маковецкая сюда еще очень нескоро. Она называет свое положение «катастрофическим». На отделку «под ремонт» необходимо не менее 120 тыс. рублей. Таких денег у женщины нет. Поэтому она сейчас вместе с ребенком снимает в городе другую квартиру.

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

У Маковецкой на руках подписанные с «Барнаулкапстроем» дополнительные соглашения. По ним собственник отказывается от взыскания неустойки с застройщика за срыв сроков сдачи дома, взамен же ему полагается проведение хоть каких-то работ в бетонной коробке. Но Ольга Маковецкая уже отчаялась, устав слушать обещания.

«Мне отдали ключи от квартиры и, по сути, закрыли рот. — Говорит она, сдерживая слезы. — Выполнять работы по дополнительному соглашению Шумов, похоже, вообще не собирается».

Такие дополнительные соглашения с «Барнаулкапстроем» здесь у многих.

Тайный смысл арматуры

Передвигаясь между этажами пешком, мы обратили внимание на отличительную особенность этого дома: почти все пластиковые двери, ведущие с лестничных маршей на балконы, в очень плохом состоянии.

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

У одних нет «доводчиков», у других — ручек, у третьих — и того, и другого. Многие двери, если с большим трудом и открываются, то после не желают приходить в изначальное положение.

В одном из подъездов из 16 этажей двери нормально работают только на трех, подсчитали дольщики из первой секции, которые помнят, как в феврале прошлого года в коридорах лежал снег. О предстоящей зиме они думают с содроганием.

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

Сами подъезды новейшего дома не блещут эстетикой — трещины, не запланированные строительной мыслью отверстия в стенах и лестничных маршах, мятые металлические дверцы, закрывающие технические ниши.

В бетонной коробке дольщицы Анны Быковой, помимо криво установленных витражей на лоджии и классических дыр в неровных стенах, есть «достопримечательность».

В помещении, где когда-то будет ванная комната, из стены примерно на полметра торчит кусок арматуры. Зачем строители так сделали, Быкова не знает. Есть предположение: наверное, намек, что можно вздернуться.

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

Впрочем, есть и позитивные моменты: вчера в подъезде Анны Быковой запустили лифт, а прямо в присутствии журналистов altapress.ru в систему стали подавать горячую воду. Хозяйка рада. И не расстраивается, когда от замка на входной двери неожиданно отваливается накладка.

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

Дольщица Елена Шважис в свое время отказалась подписывать с «Барнаулкапстроем» дополнительное соглашение.

«Я им сразу сказала, что не надо мне даже звонить по этому поводу, ничего вашего подписывать я не буду», — говорит женщина.

По ее подсчетам, сумма неустойки за срыв сроков договора составляет около 600 тыс. рублей. Шважис подтверждает, что готовится обратиться в суд.

В ее квартире обналичка на пластиковых окнах пошла «волнами», между конструкциями пластиковых окон и стенами — большие щели, которые никто не постарался залить хотя бы монтажной пеной.

А в одной из комнат сразу бросается в глаза, что пластиковый подоконник принял форму радуги.

«Давно с Франком не виделись…»

После двухчасового общения с дольщиками ЖК на Павловском тракте, 291 общее настроение владельцев бетонных коробок максимально коротко можно передать так.

Сначала их обманули и не предоставили в обещанный срок квартиры гарантированного качества. Теперь, когда застройщик не исполняет обязательств по допсоглашениям, их обманывают вновь. Мэр Франк самоустранился, а директор «Барнаулкапстроя» Шумов может, но не считает нужным, проводить заявленные работы в ЖК. Но надежда все еще есть…

Вячеслав Франк. Дмитрий Лямзин.

Еще недавно жесткая Евгения Шкоропар, прощаясь с журналистами altapress.ru, теперь уже как-то с грустью сказала: «Давно с Франком мы не виделись… Очень хотим, чтобы приехал. Мы бы показали ему тут все…»

Интересно, примет ли мэр это приглашение?