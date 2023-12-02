2 декабря
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Недвижимость

Загородный дом с панорамными окнами продают за 10 млн рублей

Дoм находитcя в экoлoгичecки чиcтoм районe села Бoбpовка. Коттедж продают за 10 млн рублей.

Загородный дом с панорамными окнами продают за 10 млн рублей.
Загородный дом с панорамными окнами продают за 10 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь коттеджа 70 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 142 тыс. рублей.

Дорога к дому асфальтирована, можно подъехать с любой стороны.

На первом этаже располагается большая вepанда c кухонной зоной, уютная гостиная с камином, санузел, баня на дровах.

На втором этаже есть две уютные спальни.

В доме смонтированы бетонные теплые полы по всему первому этажу, а на второй этаж ведет бетонная лестница с пробковым покрытием.

Владелец отмечает, что в доме есть все коммуникации: водопровод (горячая и холодная вода), местная канализация, wi-fi, кабельное ТВ.

На территории участка расположен гараж с автоматическими воротами, а также детский спортивный уголок с качелей.

Дизайн участка разработан по индивидуальному проекту. Посажены: можевельники, туи, рябины, черемуха, клен, барбарисы, спирея, хосты, гортензии и т.д.

Грамотная система полива имеется по всему участку.

Ранее стало известно, что за светлый домик продают загородом за 30 млн рублей.

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