Роскошную загородную виллу продают за 37 млн рублей в Алтайском крае

Размеры дома впечатляют. Его площадь составляет 360 кв. м. Цена одного "жилого квадрата" тоже немаленькая - 102 тыс. рублей.
Дом построили в 2011 году. Снаружи он украшен желтым кирпичом, основание выложено из камня.
Коттедж двухэтажный. На первом этаже расположена большая гостиная с домашним кинотеатром и камином. Поодаль находится кухня со столовой зоной - здесь стоит стол на десять человек. Кухонный гарнитур выполнен из дерева.
На втором этаже расположены две детские комнаты, спальня родителей, отдельный кабинет и еще один зал. Дополнительно в доме есть комната отдыха, несколько санузлов и ванная.
Дом расположен на участке в 23 сотки. Дорожки выложили из камня. Придомовую территорию украсили кустарниками и елями. К дому прилегает большой огород с несколькими теплицами.