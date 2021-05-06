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Недвижимость

Закон об аппартаментах доработают с учетом специфики регионов

Законопроект об апартаментах в России доработают с учетом специфики разных регионов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Квартира. Гостиная.
Квартира. Гостиная.
СС0

По его словам, «депутаты внесли этот закон, он будет дорабатываться, так как есть разные мнения, потому что в разных регионах разная ситуация с апартаментами», сообщает ПРАЙМ.

В конце апреля группа сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Яцкиным и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в Госдуму законопроект для определения правового статуса апартаментов, который вводит понятие «многофункциональное здание», устанавливает порядок обслуживания помещений в таком здании, оплаты коммунальных услуг и другие нормы.

Вопрос о статусе апартаментов в России обсуждается не первый год, пишет «Росбалт». Изначально Минстрой планировал принять соответствующий законопроект еще в 2016 году. Тогда предполагалось, что юридически апартаменты будут приравнены к жилым помещениям в многоквартирных домах.

Между тем 18 января эксперты, опрошенные РИА «Недвижимость», предупредили — определение правого статуса апартаментов в России может привести к их удорожанию вплоть до 20%.

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