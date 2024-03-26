Закрыться от соседей. Градсовет отклонил проект офисника в окружении частных домов в Барнауле

Проект разработала мастерская «АртПроект» для компании Nord, которая в основном занимается оптовой продажей сельскохозяйственных продуктов.
Первый уровень двухэтажного общественного здания займут технические помещения и стоянка для машин. Второй – кабинеты делового управления.
Цвет фасадов разработали по фирменному стилю компании: светло-серые и темно-серые тона на сэндвич-панелях. В нижней части здания – имитация кирпича.
Здание решили поместить в глубину участка и огородить высоким забором для соблюдения норм и комфорта соседей.
Решение с забором не понравилось экспертам, которые считают, что постройка должна украшать улицу. К тому же из-за маленького расстояния между объектами снег за офисником придется убирать вручную.
Среди замечаний также были требования уменьшить здание, перенести уличную парковку от соседнего жилого дома, найти место для пожарного проезда. И навести порядок на фасаде, сделав его проще и лаконичнее.
«Это здание делового управления, а не гараж. Акценты и вход в здание смещены влево, въезд вправо. Какой-то сумбур получается», - отметил главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.
Проект отправили на доработку.
527 кв. м – площадь участка;
2,1 тыс. кв. м – площадь здания.
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