26 марта
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Недвижимость

Закрыться от соседей. Градсовет отклонил проект офисника в окружении частных домов в Барнауле

Небольшое офисное здание должны построить на месте частного дома на ул. Сизова, 3 в Барнауле. Создатель проекта предложил решение, которое поможет не мешать соседям, но экспертам оно не понравилось.

Проект здания делового управления на ул. Сизова, 3.
Проект здания делового управления на ул. Сизова, 3.
Мастерская «АртПроект»

Проект разработала мастерская «АртПроект» для компании Nord, которая в основном занимается оптовой продажей сельскохозяйственных продуктов.

Первый уровень двухэтажного общественного здания займут технические помещения и стоянка для машин. Второй – кабинеты делового управления.

Цвет фасадов разработали по фирменному стилю компании: светло-серые и темно-серые тона на сэндвич-панелях. В нижней части здания – имитация кирпича.

Здание решили поместить в глубину участка и огородить высоким забором для соблюдения норм и комфорта соседей.

Решение с забором не понравилось экспертам, которые считают, что постройка должна украшать улицу. К тому же из-за маленького расстояния между объектами снег за офисником придется убирать вручную.

Среди замечаний также были требования уменьшить здание, перенести уличную парковку от соседнего жилого дома, найти место для пожарного проезда. И навести порядок на фасаде, сделав его проще и лаконичнее.

«Это здание делового управления, а не гараж. Акценты и вход в здание смещены влево, въезд вправо. Какой-то сумбур получается», - отметил главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

Проект отправили на доработку.

527 кв. м – площадь участка;
2,1 тыс. кв. м – площадь здания.

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