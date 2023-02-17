Замечательный коттедж, построенный полностью из дерева, продают за 24 млн рублей в Барнауле

Площадь сказочного теремка — 153 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 156,8 тыс. рублей.
Дом стоит на участке в семь соток. Здесь построили закрытую беседку с зоной для мангала и закрытый гараж с цоколем во всю площадь гаража.
Коттедж построили из цельно-профилированного бруса ангарской сосны. Также установили архитектурное освещение фасада, беседки и гаража.
Интерьер и декор в доме тоже сделали деревянными. Так кухонный гарнитур выполнен из дуба и ясеня.
На первом этаже в доме расположены просторный холл и гостиная, совмещенная с кухней. Здесь стоит кирпичный камин. Также на этаже находятся хозяйственная комната, санузел и большая баня.
Второй, мансардный этаж занимают две спальни, комната для гостей и второй санузел.
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