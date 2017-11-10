Защитники Барнаульского сереброплавильного завода хотят попросить помощи Путина

Бывший Барнаульский сереброплавильный завод предлагают включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также попросить помощи у президента Владимира Путина. Об этом шла речь на состоявшейся накануне встрече членов Координационного общественного совета по развитию Барнаула.
Председатель совета Виктор Ревякин отметил, что в список наследия ЮНЕСКО в России входят 28 памятников. Из них большая часть — памятники природного наследия, например, "Алтай — золотые горы", "Байкал", "Восточный Саян". Но за Уралом в этом списке нет ни одного памятника архитектуры .
Архитектор Александр Деринг подтвердил, что Барнаульский сереброплавильный завод соответствует критериям ЮНЕСКО по многим пунктам.
Александр Деринг,
архитектор, руководитель мастерской "Классика":
Это уникальный, не разрушенный ансамбль, не изменившийся за десятки лет, поэтому завод может претендовать на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Конечно, есть много нюансов: нельзя делать ошибок во время реновации. Если, например, перенести ЛЭП на берега Барнаулки, как предлагалось, то это разрушит целостность ансамбля, визуально "разрежет" его.
Для спасения памятника собравшиеся предложили другие инструменты. Депутат БГД Геннадий Шейда призвал собирать средства на реставрацию с жителей города, края и всей России. А Владислав Вакаев от лица Александра Терентьева, лидера партии "Справедливая Россия", — не терять время и попытаться пригласить на Барнаульский сереброплавильный завод президента Владимира Путина.
Владислав Вакаев,
секретарь Бюро партии, депутат АКСЗ:
Сейчас начинается президентская предвыборная кампания, и Путин поедет по регионам. Наша сверхзадача: чтобы он приехал сюда (на завод), а не в показушные места и сказал: "Ребята, давайте нормально сделаем, как парк Зарядье".
Собравшаяся общественность не дала однозначной оценки этим и другим предложениям, отметив, что цели не совсем ясны, а средства почти мифичны.
Любовь Никитина,
в прошлом руководитель "НПЦ Наследие", эксперт по проведению историко-культурной экспертизы:
Что даст статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО? Денег точно не даст. Лучше обратить внимание на то, что на завод распространяются все законодательные акты РФ. Это памятник федерального значения, из специального реестра объектов особого назначения его не вычеркивали. И это скорее тот ресурс, который может помочь получить какое-то бюджетное финансирование.
Никитина подчеркнула, что статус памятника архитектуры накладывает на собственника двойную ответственность: он должен охранять его, провести ремонт и включить в хозяйственный оборот. "А мы, как общественность, должны спросить: "Как вы будите его сохранять"?
Члены координационного общественного совета по развитию Барнаула отметили, что встреча по вопросу сохранения и восстановления сереброплавильного завода была первой. На последующих мероприятиях предстоит выработать план действий, в том числе подготовить проект-презентацию памятника архитектуры с уже наработанными предложениями. Это должно стать отправной точкой для переговоров с представителями сообществ, которые могут повлиять на судьбу барнаульской достопримечательности.
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