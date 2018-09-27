Застройщик призывает создавать дворы «для людей» и обновить центр Барнаула

Барнаульская компания «Мой дом» начала продажи второго дома ЖК «Новый квартал». Проект предполагает закрытую территорию без машин, двор в стиле московского «Парка Горького» и трёхъярусную парковку. Застройщик считает, что такие комплексы должны появляться именно в центре города.

ЖК «Новый квартал» — это два 18-этажных монолитных дома с кирпичным заполнением стен. Одну высотку уже возвели, скоро в ней будут монтировать сети и отделывать помещения. В первом доме квартиры уже проданы на 90%. Во втором продажи стартовали в середине сентября.

ЖК «Новый квартал». Источник: ООО «Мой Дом»

Двор жилого комплекса будет закрытым, там не предполагается движение машин — стоянка будет организована на трёхэтажном паркинге, на крыше которого расположатся спортивные площадки. На внутренней территории двора будут пешеходные дорожки, детские площадки, скамейки, пространство для встреч и мероприятий. При разработке архитектурного решения застройщик ориентировался на московский «Парк Горького».

ЖК «Новый квартал». Источник: ООО «Мой Дом»

Артём Коренев,

директор компании «Мой дом»:

Мы поняли: сейчас уже недостаточно просто строить жильё. Это делают многие. А нужно своими проектами развивать город, улучшать окружающую нас среду, давать людям примеры того, в каких условиях можно и нужно жить. Двор — это территория, где жители отдыхают, развиваются и играют, знакомятся, дружат и отмечают праздники, даже просто работают на свежем воздухе. Мы считаем, таких пространств должно быть больше. И надеемся, что другие застройщики и власти города к нам присоединятся.

ЖК «Новый квартал». Источник: ООО «Мой Дом»

Артём Коренев также подчеркнул, что компания «Мой дом» стала одним из застройщиков — локомотивов реновации центра Барнаула. В компании считают, что реновация микрорайона впишется в создаваемый сейчас Генплан Барнаула.

Александр Деринг,

руководитель архитектурной студии «Классика»:

Двор без машин — это новое для Барнаула, но правильное, грамотное решение. В Европе на протяжении 15−20 лет этот подход доминирующий. Отрадно, что застройщик обратил внимание на этот тренд. В целом проект мне нравится — и лаконичной архитектурой, и идеей заместить отжившие и морально устаревшие строения современным жильем — идёт реновация центра Барнаула, и это хорошо.

ЖК «Новый квартал». Источник: ООО «Мой Дом»

Квартиры в домах ЖК «Новый квартал» спроектированы с повышенной шумоизоляцией, благодаря которой не будет слышно соседей. Планировки разработаны с учётом передовых решений по эргономике, позволяющих даже на небольшом пространстве разместить всю необходимую мебель и организовать пространство для жизни.

Интерьер. Источник: ООО «Мой Дом» Интерьер. Источник: ООО «Мой Дом» Интерьер. Источник: ООО «Мой Дом»

Справка

ЖК «Новый квартал» располагается по адресу: г. Барнаул, Центральный район, ул. Челюскинцев, 80-в. Подробнее — на сайте застройщика http://барнаулдом.рф или по телефону отдела продаж 533−991.

Застройщик ООО «Мой Дом». Проектная декларация расположена на сайте барнаулдом. рф