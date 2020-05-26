Застройщик рассказал, что нужно делать задыхающимся от запаха нечистот жителям ЖК «Адмирал»

Жители ЖК «Адмирал» в Барнауле пожаловались на запахи нечистот, которые витают в квартале. Жильцы говорят, что из-за вони порой даже не могут открыть окно или выйти на прогулку. Как оказалось, заложниками неприятной ситуации стали не только горожане, но и сам застройщик — ИСК «Союз».

Откуда дует ветер

Причиной вони в квартале стала канализационно-насосная станция (КНС), построенная в 2013 году. Запахи вырываются из вентиляции. «Адмирал» заселили в 2019-м. И с тех пор застройщик требует от коммунальщиков решить эту проблему.

В строительной компании altapress.ru предоставили копии обращений и ответов из «Барнаульского водоканала» и администрации города.

В документах сказано, что «Союз» просит установить на КНС оборудование, которое исключит появление неприятного запаха.

Фильтры поставили, ситуация улучшилась, но, как оказалось, временно — установки были арендованными. Застройщик попросил установить их для постоянного использования.

В ответе администрации говорится, что станция находится в исправном состоянии и соответствует всем экологическим нормам.

При формировании инвестиционной программы до 2030 года в «Барнаульском водоканале» предусмотрели проектирование и строительство системы очистки вентиляционных выбросов, но пока это только в планах.

В водоканале отмечают, что превышений гигиенических нормативов не зафиксировано, но в то же время признают, что при штиле или слабом ветре жители могут ощущать неприятные запахи.

Границы ответственности

Стоит сказать, что жилой комплекс «Адмирал» построили на земельном участке, который по градостроительным и санитарным нормам полностью соответствовал целям жилищного строительства.

Еще при формировании участка и задолго до начала строительных работ были проведены все необходимые исследования и замеры, которые не показали превышения допустимых концентраций каких-либо вредных веществ, пояснили в пресс-службе ИСК «Союз».

КНС — это часть инфраструктуры «Барнаульского водоканала», вокруг станции установлена санитарно-защитная зона, которая не заходит на территорию ЖК «Адмирал».

Никакую информацию от жильцов в компании не скрывали и считают обвинения в их адрес необъективными. Более того, застройщик оказался таким же пострадавшим в этой истории, как и жители квартала.

Что делать жителям

Выход в сложившейся ситуации есть, отметили в пресс-службе ИСК «Союз». Чтобы справедливость восторжествовала, жильцам следует обращаться в суд, который может обязать коммунальщиков установить необходимое оборудование на КНС.

«В настоящий момент мы настоятельно рекомендуем жителям коллективно обратиться в администрацию города Барнаула с письменным вопросом по данной проблеме, а также направить ее в «Барнаульский водоканал», — советует застройщик.

В последнее время в водоканал никаких обращений от жителей не поступало.

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