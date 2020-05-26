Застройщик рассказал, что нужно делать задыхающимся от запаха нечистот жителям ЖК «Адмирал»

Откуда дует ветер
Причиной вони в квартале стала канализационно-насосная станция (КНС), построенная в 2013 году. Запахи вырываются из вентиляции. «Адмирал» заселили в 2019-м. И с тех пор застройщик требует от коммунальщиков решить эту проблему.
В строительной компании altapress.ru предоставили копии обращений и ответов из «Барнаульского водоканала» и администрации города.
В документах сказано, что «Союз» просит установить на КНС оборудование, которое исключит появление неприятного запаха.
Фильтры поставили, ситуация улучшилась, но, как оказалось, временно — установки были арендованными. Застройщик попросил установить их для постоянного использования.
В ответе администрации говорится, что станция находится в исправном состоянии и соответствует всем экологическим нормам.
При формировании инвестиционной программы до 2030 года в «Барнаульском водоканале» предусмотрели проектирование и строительство системы очистки вентиляционных выбросов, но пока это только в планах.
В водоканале отмечают, что превышений гигиенических нормативов не зафиксировано, но в то же время признают, что при штиле или слабом ветре жители могут ощущать неприятные запахи.
Границы ответственности
Стоит сказать, что жилой комплекс «Адмирал» построили на земельном участке, который по градостроительным и санитарным нормам полностью соответствовал целям жилищного строительства.
Еще при формировании участка и задолго до начала строительных работ были проведены все необходимые исследования и замеры, которые не показали превышения допустимых концентраций каких-либо вредных веществ, пояснили в пресс-службе ИСК «Союз».
КНС — это часть инфраструктуры «Барнаульского водоканала», вокруг станции установлена санитарно-защитная зона, которая не заходит на территорию ЖК «Адмирал».
Никакую информацию от жильцов в компании не скрывали и считают обвинения в их адрес необъективными. Более того, застройщик оказался таким же пострадавшим в этой истории, как и жители квартала.
Что делать жителям
Выход в сложившейся ситуации есть, отметили в пресс-службе ИСК «Союз». Чтобы справедливость восторжествовала, жильцам следует обращаться в суд, который может обязать коммунальщиков установить необходимое оборудование на КНС.
«В настоящий момент мы настоятельно рекомендуем жителям коллективно обратиться в администрацию города Барнаула с письменным вопросом по данной проблеме, а также направить ее в «Барнаульский водоканал», — советует застройщик.
В последнее время в водоканал никаких обращений от жителей не поступало.
ООО «ИСК «СОЮЗ». Проектная декларация — на сайте admiral.nservise.ru