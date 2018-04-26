"Дом по цене квартиры" от строительной компании "Вариант". Фото : Анна Зайкова. "Дом по цене квартиры" от строительной компании "Вариант". Фото : Анна Зайкова. "Дом по цене квартиры" от строительной компании "Вариант". Фото : Анна Зайкова. "Дом по цене квартиры" от строительной компании "Вариант". Фото : Анна Зайкова. "Дом по цене квартиры" от строительной компании "Вариант". Фото : Анна Зайкова. "Дом по цене квартиры" от строительной компании "Вариант". Фото : Анна Зайкова. "Дом по цене квартиры" от строительной компании "Вариант". Фото : Анна Зайкова. "Дом по цене квартиры" от строительной компании "Вариант". Фото : Анна Зайкова. "Дом по цене квартиры" от строительной компании "Вариант". Фото : Анна Зайкова. "Дом по цене квартиры" от строительной компании "Вариант". Фото : Анна Зайкова. "Дом по цене квартиры" от строительной компании "Вариант". Фото : Анна Зайкова. "Дом по цене квартиры" от строительной компании "Вариант". Фото : Анна Зайкова. Застройщик рассказал всю правду о домах по цене квартиры. Фото : Анна Зайкова. "Дом по цене квартиры" от строительной компании "Вариант". Фото : Анна Зайкова. "Дом по цене квартиры" от строительной компании "Вариант". Фото : Анна Зайкова. "Дом по цене квартиры" от строительной компании "Вариант". Фото : Анна Зайкова. "Дом по цене квартиры" от строительной компании "Вариант". Фото : Анна Зайкова.

Михаил Кочетов,

руководитель компании "Вариант":

- Мы на берегу ориентируем покупателя по цене дома, поэтому можем предложить варианты, которые будут комфортны для его бюджета и дальнейшего проживания. До 31 мая у нас действует специальное предложение: в "Фирсовой Слободе-3" дом площадью 130 кв. м с гаражом на 10 сотках обойдется в 4 млн рублей. Эта цена барнаульской квартиры аналогичной площади, потому наше предложение и называется "Дом по цене квартиры".

Что именно стоит 4 млн рублей по акции "Дом по цене квартиры"

Участок 10 соток в поселке с полным набором коммуникаций: свет, вода, газ.

Вертикальная планировка участка и его ограждение.

Дом площадью 130 кв. м с гаражом на два машиноместа.

Отделка интерьера: стены и потолки окрашены, на пол уложен ламинат или плитка, установлены двери.

Инженерия: установлена сантехника, электрические розетки, выключатели и светильники, газовый котел и другие приборы.

Дом введен в эксплуатацию.

Оформлена гарантия на конструкции и инженерию — 3 года.

Михаил Кочетов,

руководитель компании "Вариант":

- Мы не предлагаем дом "под ключ", потому что понятие трактуется по-разному. Мы предлагаем дом, готовый к проживанию. От хозяев требуется только внести мебель и разложить вещи. И, подчеркиваю: дом введен в эксплуатацию. Юридически это уже объект недвижимости.

Что такое лайт-оплата?

Для покупки готового дома у компании "Вариант", нужно иметь минимальную сумму — около 200 тысяч рублей. Ее можно передать исполнителю или положить на депозит в банк, как гарантию серьезных намерений.

Дом возводят на средства застройщика и только после передачи его заказчику, происходит окончательный расчет. В данном случае юридический статус объекта недвижимости, который он получает после ввода в эксплуатацию, дает возможность получить ипотеку.

Почему так быстро строят

Дом компания "Вариант" строит на основе надежного и сейсмоустойчивого каркаса из стального профиля. У него есть перфорация (просечки), и это позволяет избежать промерзания стен. Пространство между профилями заполняется плотными минераловатными плитами, которые не проседают. Для грунта в "Фирсовой Слободе" подходит ленточный фундамент из бетона. Перекрытия пола также выполняют из бетона. Стены снаружи обшивают цементо-стружечными плитами, а внутри — гипсокартоном в два слоя.

Михаил Кочетов,

руководитель компании "Вариант":

- Эта не новая технология строительства. По ней много строят в Европе и Скандинавии. Она позволяет завершить работу примерно через полгода с момента "первого забитого колышка". Но самое главное — мы на практике убедились, что жить в таком доме комфортно. Мы сейчас находимся в одном из таких домов. Зимой здесь была комфортная температура, стены и крыша безупречно "пережили" зиму. В этом может убедиться каждый.

Где строит "Вариант"

"Вариант" работает с компанией "Фирсова Слобода", которая строит всем известные одноименные поселки в 10 км от центра Барнаула. Приходя туда, человек может купить только земельный участок, а может выбрать один из типовых проектов дома или заказать индивидуальный, который и построит "Вариант".

В этом году партнеры начинают работать над поселком "Фирсова Слобода — Новая грань". Он также расположен в 10 км от центра Барнаула. Девелопер не ограничивается только на вертикальной планировке участка под поселок и проведении коммуникаций. Он уже построил бетонные дороги к первым улицам, а также намерен установить фонари для уличного освещения.

Подробнее на сайте variant22.com, по телефону 8 (3852) 60-89-60 или в офисе по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 92, офис 10.

Застройщик: ООО "ВАРИАНТ". Банки-партнеры: ПАО Сбербанк, ВТБ24 (ПАО). Информация действительна на момент публикации.