Застройщикам Сибири рассказали о новых стандартах строительства и проектном финансировании

В рамках Международной выставки «Сибирская строительная неделя — Siberian Building Week 2020» в МВЦ «Новосибирск Экспоцентр» прошёл семинар для застройщиков по практическому применению стандарта комплексного развития территорий и проектному финансированию. Эксперты ДОМ.РФ совместно с КБ «Стрелка» рассказали об основных принципах проектирования и застройки с целью формирования современной и комфортной городской среды.

Что такое «Стандарт КРТ»

В настоящее время Стандарт комплексного развития территорий — это документ, который был разработан по поручению председателя правительства России Минстроем России и ДОМ.РФ вместе с КБ «Стрелка».

Стандарт предлагает готовые решения по планированию кварталов, жилых комплексов, общественных пространств, квартир для любых городских поселений. Цель стандарта — предоставить городским властям, девелоперам, градостроителям и архитекторам инструмент, который помог бы им строить более качественное и в то же время доступное массовое жилье, а также развивать комфортные общественные пространства.

Сейчас документ включает 10 томов. Стандарт КРТ носит рекомендательный характер, применение стандартов не является обременением для застройщиков, а, напротив, это инструмент для экономического роста строительных компаний и развития городов.

В частности, документ регламентирует:

90% объектов торговли , услуг и досуга повседневного спроса должны быть расположены в шаговой доступности,

услуг и досуга повседневного спроса должны быть расположены в шаговой доступности, 50% жителей должны пользоваться общественным транспортом,

40% площади застройки должно быть занято объектами коммерческой и общественно-деловой инфраструктуры,

высота домов не должна превышать 9 этажей.

Это и многое другое, как предполагают авторы документа, должно создать функционально разнообразные, компактные и безопасные населенные пункты с комфортным жильем и высокой транспортной доступностью.

Семинар для застройщиков по практическому применению стандарта комплексного развития территорий. Фото предоставлено ДОМ. РФ/ пресс-служба ДОМ. РФ

Как применять стандарт

В первом блоке семинара по внедрению «Стандарта КРТ» директор проектов КБ «Стрелка» Екатерина Малеева рассказала об основных принципах и подходах к развитию территорий и жилищного строительства. Она говорила о важности развития комфортной среды в городах, о том, что застройка может выполнять разные социальные функции, о трендах на ограничение этажности и создании пространств, сомасшабных человеку.

Также перед слушателями выступили представители регионов и поделились опытом работы в рамках стандартов.

Заместитель гендиректора «СМ.СИТИ» Евгений Ковальский уверен, что стандарты сыграют положительную роль для развития строительства и рассказал об опыте своей компании, которая начала строить квартал ЖК «Южный берег» на территории бывшего завода в непрестижном месте Красноярска, на берегу Енисея еще в начале 2000-х годов.

Одна из улиц «Южного берега», по словам Ковальского, сегодня является самой дорогой на вторичном рынке Красноярска. Стоимость коммерческой недвижимости здесь в полтора-два раза выше, чем в других новостройках. Добиться этого удалось, в том числе и потому, что девелопер при строительстве жилья разделил общественные и приватные пространства. Четкое разграничение улицы и дворов создает у жителей ощущение безопасности. Для этого в приватных пространствах должно быть как можно меньше незнакомых людей, и, в то же время, общественные пространства должны быть многолюдны.

«Приватная территория — это квартира, подъезд, двор. Если вы выходите в подъезд, а там много незнакомых людей, вам неприятно и даже бывает страшно. На улице наоборот — вы чувствуете себя безопасно, если ночью вокруг вас гуляют люди», — объяснил девелопер.

Без ошибок не обошлось. «Одно из зданий было построено с долей витринного остекления первого этажа менее 50%, именно здесь коммерческие помещения продаются до сих пор. Теперь строим так, как рекомендует стандарт: витринное остекление более 70%", — уточнил Ковальский.

Семинар для застройщиков по практическому применению стандарта КРТ. Фото предоставлено ДОМ. РФ/ пресс-служба ДОМ. РФ Семинар для застройщиков по практическому применению стандарта КРТ. Фото предоставлено ДОМ. РФ/ пресс-служба ДОМ. РФ Семинар для застройщиков по практическому применению стандарта КРТ. Фото предоставлено ДОМ. РФ/ пресс-служба ДОМ. РФ Семинар для застройщиков по практическому применению стандарта КРТ. Фото предоставлено ДОМ. РФ/ пресс-служба ДОМ. РФ Семинар для застройщиков по практическому применению стандарта КРТ. Фото предоставлено ДОМ. РФ/ пресс-служба ДОМ. РФ

Глава группы концепций строительной компании «Брусника» (Екатеринбург) Дмитрий Ступин уверен, что стандарт комплексного развития территорий, предпагаемый застройщикам, отвечает запросам горожан на высокое качество жизни, разнообразие и доступность жилья, на комфортную окружающую среду.

Однако переход на новые нормы неизбежно вступает в конфликт с градостроительными планами и концепциями, утвержденными прежде. Новые застроенные территории нередко играют роль неких «островов» в городах, в то время, как необходимо добиваться, чтобы и старые и новые кварталы оставались единым пространством.

Но местные власти не всегда готовы отказаться от градостроительных планов, утвержденных много лет назад и не учитывающих сегодняшних реалий. В итоге возникает ситуация, когда формально проект соответствует новому стандарту: у него правильная этажность, есть общественные пространства, соблюдены другие параметры, однако он, к примеру, как жилой район «Южные кварталы» в Екатеринбурге, окружен старым частным сектором и магистралями.

Так же случилось и с новой застройкой в Тюмени, расположенной на набережной. Город планирует построить многоуровневую дорожную развязку, предусмотренную генпланом многолетней давности, без учета произошедших в городе изменений.

Семинар для застройщиков по практическому применению стандарта комплексного развития территорий. Фото предоставлено ДОМ. РФ/ пресс-служба ДОМ. РФ

Где взять на это деньги

Заместитель генерального директора ДОМ. РФ, генеральный директор Фонда ДОМ. РФ Денис Филиппов в своем комментарии подчеркнул: «Задача, поставленная нацпроектом «Жилье и городская среда», -- снизить к 2024 году процентную ставку по ипотеке ниже 8%. Мы планируем, что к 2024 году ипотечные кредиты получат 2,3 млн человек, которые смогут улучшить свои жилищные условия с помощью этого инструмента».

«На сегодняшний день ДОМ.РФ предлагает минимальную ставку по ипотеке, и мы считаем, что это еще не предел. Ставка будет снижаться и далее. Все добросовестные застройщики СФО, которые зарекомендовали себя на рынке, получат проектное финансирование Банка ДОМ. РФ», — пообещал он.

Оценивая работу семинара, директор по проектному финансированию и приоритетным проектам Банка ДОМ. РФ Антон Воронин отметил, что удалось обсудить две важные темы.

«Первая — это стандарты комплексного развития территорий. Мы видим, что застройщики все больше и больше конкурируют своим продуктом. А чем качественнее продукт, тем более привлекательными могут быть условия проектного финансирования банка. Вторая тема — это новые механизмы жилищного финансирования. В российских регионах, от Калининграда до Владивостока наш банк одобрил уже более 160 кредитов. Финансовые объемы проектов разные: от 50 млн до 60 млрд рублей. Мы с удовольствием работаем со всеми застройщиками, независимо от величины компании», — сказал Воронин.

Ольга Еренкова