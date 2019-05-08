Застройщики в Барнауле запускают скидки, чтобы сгладить рост цен на жильё

Цены на жильё в Барнауле продолжают рост. С июля эксперты ожидают новый виток повышения стоимости квартир. Застройщики идут навстречу покупателям, запуская программы скидок.

За 4 месяца 2019 года рост цен на жильё в Барнауле составил от 10 до 15−17% в зависимости от жилого комплекса. Сказывается на стоимости квартир и стадия строительства по мере приближения объекта к сдаче. С 1 июля цены вырастут ещё на 10% и выше: отдельные эксперты и застройщики дают прогноз и 20−30%. Это связано с переходом от долевого строительства на систему эскроу-счетов. Рост покупательской способности населения при этом продолжает падать.

Однако пока спрос на квартиры в Барнауле сохраняется. Наибольшей популярностью сейчас пользуется жильё площадью до 60 квадратных метров. В лидерах же — квартиры в 20−30 «квадратов», говорят в строительной компании «Мой дом».

Чтобы компенсировать рост цен и дать покупателям возможность приобрести квартиру, застройщики запускают различные программы стимулирования спроса: рассрочки, акции и другое.

Так, строительная компания «Мой дом» предложила краткосрочную акцию: скидку 9% на квартиры в жилом комплексе «Новый квартал». Программа приурочена ко Дню Победы — 9 мая — и продлится до 15 мая 2019 г.

Специалисты считают, что май — возможно, последний месяц, когда квартиры в Барнауле можно купить по пока ещё выгодным ценам накануне летнего роста стоимости жилья.

Организатор акции — застройщик ООО «Мой Дом». Проектные декларации, а также подробные условия акции — на сайте барнаулдом.рф