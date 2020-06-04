Завершение строительства новой высотной гостиницы в Барнауле перенесли с лета на зиму

Строительство здания высотной гостиницы в Барнауле по ул. Шумакова, 21 (недалеко от ТРЦ «Европа») будет завершено не в июле, как предполагалось, а в декабре, сообщили в инспекции края по строительному и жилищному надзору. Завершение стройки уже не раз переносилось из-за нехватки финансов у застройщика, но теперь он утверждает, что решил проблемы.

Строить здание гостиницы по ул. Шумакова, 21 застройщик — фирма «Сентябрь» — начал в июле 2015 года. Первоначально завершить строительство планировали в декабре 2017 года, затем срок переносили. Последний обозначенный срок — июль 2020 года.

Причина переноса, рассказали в инспекции, — отсутствие финансовых средств, вызванных задолженностью со стороны участников долевого строительства — более 40 млн рублей.

И вот теперь застройщик сообщил, что договорился с инвестором о выкупе свободных площадей на первом этаже. Он утверждает, что вырученных средств хватит на то, чтобы достроить объект в декабре 2020 года.

Надо сказать, что объект в инспекции стройжилнадзора называют гостиницей, но на сайте комплекса его называют апарт-комплексом SKY-M. Судя по его рекламе, апартаменты, которые в нем имеются, продаются как жилье.

Согласно сайту проекта SKY-M, генеральный подрядчик проекта «СМК Опора» (арегистрирована в Санкт-Петербурге). У нее, как и застройщика — фирмы «Сентябрь» — один учредитель: Вячеслав Пестерев.