Завершение строительства новой высотной гостиницы в Барнауле перенесли с лета на зиму

Строить здание гостиницы по ул. Шумакова, 21 застройщик — фирма «Сентябрь» — начал в июле 2015 года. Первоначально завершить строительство планировали в декабре 2017 года, затем срок переносили. Последний обозначенный срок — июль 2020 года.
Причина переноса, рассказали в инспекции, — отсутствие финансовых средств, вызванных задолженностью со стороны участников долевого строительства — более 40 млн рублей.
И вот теперь застройщик сообщил, что договорился с инвестором о выкупе свободных площадей на первом этаже. Он утверждает, что вырученных средств хватит на то, чтобы достроить объект в декабре 2020 года.
Надо сказать, что объект в инспекции стройжилнадзора называют гостиницей, но на сайте комплекса его называют апарт-комплексом SKY-M. Судя по его рекламе, апартаменты, которые в нем имеются, продаются как жилье.
Согласно сайту проекта SKY-M, генеральный подрядчик проекта «СМК Опора» (арегистрирована в Санкт-Петербурге). У нее, как и застройщика — фирмы «Сентябрь» — один учредитель: Вячеслав Пестерев.