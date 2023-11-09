Здание банка построят на месте многоквартирного дома в Барнауле

Ранее на участке находился двухэтажный многоквартирный жилой дом, его уже снесли. Новый объект встанет на то же самое место.
Внутри здания запроектированы административного, технического назначения и санузел. Войти в него можно будет через два входа.
Облик банка скромный - облицовка сэндвич-панелями и металлокассетами в теплой цветовой гамме, порталы над входами и панорамное остекление центрального фасада. Плоская крыша – подвалов и чердаков.
Проектировщики, подбирая цветовое решение, ориентировались на окружающую застройку. Так как она будет обновляться эксперты порекомендовали поиграть с внешним видом объекта.
Как отметил заказчик, объект не будет перекрывать проезд к соседним жилым домам.
«Здание утилитарное, большой архитектуры нет, но, может быть, для этого места и не нужно», - сказал член градсовета Сергей Шадрин и предложил одобрить проект.
Проект согласовали при условии, что архитектор предложит несколько вариантов отделки фасадов.
1,5 тыс. кв. м – площадь участка;
585 кв. м – площадь застройки.