Здание банка построят на месте многоквартирного дома в Барнауле

На градостроительном совете представили проект административного здания на ул. Кулагина, 38. В одноэтажном и почти не привлекающем внимание объекте планируют открыть отделение банка.

Ранее на участке находился двухэтажный многоквартирный жилой дом, его уже снесли. Новый объект встанет на то же самое место.

Внутри здания запроектированы административного, технического назначения и санузел. Войти в него можно будет через два входа.

Облик банка скромный - облицовка сэндвич-панелями и металлокассетами в теплой цветовой гамме, порталы над входами и панорамное остекление центрального фасада. Плоская крыша – подвалов и чердаков.

Проектировщики, подбирая цветовое решение, ориентировались на окружающую застройку. Так как она будет обновляться эксперты порекомендовали поиграть с внешним видом объекта.

Как отметил заказчик, объект не будет перекрывать проезд к соседним жилым домам.

«Здание утилитарное, большой архитектуры нет, но, может быть, для этого места и не нужно», - сказал член градсовета Сергей Шадрин и предложил одобрить проект.

Проект согласовали при условии, что архитектор предложит несколько вариантов отделки фасадов.