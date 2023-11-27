Здание Горного училища продают с жестким условием: что получит покупатель и как памятник сейчас выглядит внутри

Памятник федерального значения, часть ансамбля Демидовской площади и просто красивое здание, на которое больно смотреть, может получить вторую жизнь. Горное училище на пр. Красноармейском, 21 продают в частные руки. Причем это событие значимо не только для Барнаула, но и для всей России. Что новый владелец получит вместе с обшарпанными стенами, насколько плохо их состояние и когда это исправят, а также как памятник выглядит внутри – расскажем в материале altapress.ru.

Как выглядит здание Горного училища на пр. Красноармейский, 21 в 2023 году.

Что продают

Горное училище в перечне объектов культурного наследия указано, как здание Алтайского горного управления. Это первое учреждение, которое здесь появилось.

Территориальное управление Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай объявило продажу памятника. Начальная цена составляет 66 млн рублей с учетом НДС – это рыночная стоимость здания и участка. Шаг аукциона – 3,3 млн рублей.

2,7 тыс. кв. м. – общая площадь здания.

2,99 тыс. кв. м – общая площадь земельного участка.

52 м – протяженность сети электроснабжения, которая также входит в лот.

Под охрану здание попало еще в 1960 году. В 1995-м оно вошло в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения и сейчас находится в собственности государства.

Эксперты отмечают, что это образец общественного здания XIX века в формах позднего классицизма. Памятник – ровесник манифеста об отмене крепостного права.

Интересно, что здание строили около 30 лет – в 1828 году забили часть свай, но после отставки начальника округа Колывано-Воскресенских заводов Петра Фролова все работы прекратили. Их возобновили после продолжительного перерыва и переработки проекта.

Реальное училище им. Николая II ( бывшее горное училище) с видом на Конюшенный пер. (пр.Красноармейский, 21) retro.moi-barnaul.ru

Чем уникальна продажа

Как сообщили в Росимуществе, это первый объект культурного наследия (ОКН) федерального значения в России, который вместе с участком приватизируют через аукцион.

Это стало возможно благодаря изменениям в федеральном законе «О приватизации государственного и муниципального имущества», которые внесли летом 2023 года.

Теперь объекты в удовлетворительном состоянии приватизируют через продажи на аукционе вместе с земельными участками.

Ранее в законодательстве имелись противоречия. Например, ОКН можно было приобрести только вместе с земельным участком и только на конкурсе (это следовало из ст. 29 Закона о приватизации). При этом участок не мог отчуждаться через конкурс: его можно было либо купить, либо получить в аренду, выиграв аукцион (ст. 39.3 ЗК РФ).

Почему в федеральном управлении для старта продаж выбрали именно этот барнаульский объект – неизвестно.

Если продажа пройдет успешно, следующими лотами станут Богадельня купца Пуртова (ул. Пушкина, 58) и Дом Поскотинова (ул. Малая Олонская, 21). Они указаны на сайте алтайского теруправления Росимущества в перечне объектов, предназначенных для приватизации. Известно, что для следующих аукционов готовят пакеты документов.

Памятник архитектуры - богадельня купца Пуртова. Altapress.ru Дом В.И. Поскотинова, 2023 год. Лиза Кононова.

Что сделает новый собственник

Здание остро нуждается в «надежных руках».

Согласно проекту договора купли-продажи, вместе с имуществом к покупателю перейдет большая ответственность. Владелец обязан исполнять требования по содержанию и использованию ОКН, а также проводить работы, которые позволят его сохранить.

В документе «Охранное обязательство собственника» все шаги расписаны на годы вперед. До 18 октября 2025 года хозяин объекта должен вместе с подрядной организацией создать, проверить с помощью историко-культурной экспертизы и согласовать в краевом управлении госохраны ОКН проект реставрации.

И на основе этой документации реставрировать объект до 1 марта 2030 года. А дальше все просто: отчитаться перед тем же управлением госохраны и исправить замечания, если они будут.

Как выглядит здание Горного училища на пр. Красноармейский, 21 в 2023 году. Дмитрий Лямзин

Помимо сохранности есть еще несколько требований: к размещению наружной рекламы, установке надписей с информацией об объекте, а также обеспечению доступа к нему.

В каком состоянии сейчас здание

Специалисты компании «Оценка Алтая» провели оценку имущества в 2023 году. Они же и определили его рыночную стоимость. На 24 октября она составляла 66 млн рублей. Памятник вышел дороже земли, на которой он стоит: 44,9 млн – цена здания в «удовлетворительном состоянии».

Такая оценка значит, что конструктивные элементы объекта в целом пригодны для его эксплуатации, но все же требуется капитальный ремонт. «Оценка Алтая», исследовав фотографии, сделала вывод, что здание изношено на 60%.

В сентябре 2023 года памятник осматривал начальник отдела учета, контроля и распоряжения имуществом местного Росимущества Александр Зверев.

Как выглядит здание Горного училища на пр. Красноармейский, 21 в 2023 году. Дмитрий Лямзин Как выглядит здание Горного училища на пр. Красноармейский, 21 в 2023 году. Дмитрий Лямзин Как выглядит здание Горного училища на пр. Красноармейский, 21 в 2023 году. Дмитрий Лямзин

Он выявил значительное повреждение отделочного слоя фасадов, оголение кирпичной кладки и кровли, «массовое разрушение» декоративных элементов. Также в акте осмотра Зверев отметил, что все коммуникации в здании сохранены.

А еще во время осмотра обнаружили «безосновательное размещение» «Барнаульской генерации» в котельной на первом этаже памятника. Там расположено движимое имущество, принадлежащее компании. Этот факт также отметили в графе «обременения».

Как выглядит здание Горного училища на пр. Красноармейский, 21 в 2023 году. Дмитрий Лямзин

При оценке здания помимо прочего опирались на анализ рынка. Специалисты нашли три объекта, сопоставимые по статусу, площади, техническому состоянию. Это здание на ул. Льва Толстого, 32 за 79 млн рублей (объявление о продаже уже сняли), бывший кинотеатр «Россия» за 115 млн рублей (его пытаются продать больше года, цену не понижают, объявление также сняли), а также комплекс «Лалетин» на ул. Мало-Тобольской, 34 за 99 млн рублей. Процент износа этих зданий, по оценкам экспертов, не превышает 30-40%. Стоимость квадратного метра варьируется от 45 до 57 тыс. рублей

Как здание выглядит внутри

По техническому паспорту объекта 1991 года мы знаем, что на первом этаже есть:

- Фойе в 55 кв. м и гардероб.

- 19 кабинетов (от 13 до 92,4 кв. м) с подсобками.

- Небольшой буфет, столовая и санузлы.

На втором этаже – большой вестибюль в 96,2 кв. м, 22 кабинета (до 120,4 кв. м), туалеты и лаборатория.

Как выглядело здание Горного училища внутри в 2019 году. Евгений Кучинев / vk.com/urbanhistory Как выглядело здание Горного училища внутри в 2019 году. Евгений Кучинев / vk.com/urbanhistory Как выглядело здание Горного училища внутри в 2019 году. Евгений Кучинев / vk.com/urbanhistory

В паспорте объекта культурного наследия обозначили лестницу с балюстрадой, вестибюль с лепными карнизами по периметру потолка, пилястры, круглые колонны.

Они проглядываются в интерьерных фотографиях краеведа Евгения Кученева. Только вся красота спряталась где-то за «подъездной» синей и зеленой эмалевой краской.

Как выглядело здание Горного училища внутри в 2019 году. Евгений Кучинев / vk.com/urbanhistory Как выглядело здание Горного училища внутри в 2019 году. Евгений Кучинев / vk.com/urbanhistory Как выглядело здание Горного училища внутри в 2019 году. Евгений Кучинев / vk.com/urbanhistory

Где-то стены училища побелили, где-то закрыли светлым кафелем, который в некоторых кабинетах начал отпадать.

Суровый коридор с туалетными комнатами напомнил томский музей НКВД. Ряд проходов между кабинетами закрыты, заложены кирпичом, либо в их нишах устроили шкафы.

Как выглядело здание Горного училища внутри в 2019 году. Евгений Кучинев / vk.com/urbanhistory Как выглядело здание Горного училища внутри в 2019 году. Евгений Кучинев / vk.com/urbanhistory Как выглядело здание Горного училища внутри в 2019 году. Евгений Кучинев / vk.com/urbanhistory

Долгое время занимал Алтайский государственный аграрный университет, поэтому неудивительно, что в 2019 году здесь еще оставался «ученический» дух: парты, зеленые цветы в горшках, портреты и доски с объявлениями на стенах.

Как выглядело здание Горного училища внутри в 2019 году. Евгений Кучинев / vk.com/urbanhistory Как выглядело здание Горного училища внутри в 2019 году. Евгений Кучинев / vk.com/urbanhistory Как выглядело здание Горного училища внутри в 2019 году. Евгений Кучинев / vk.com/urbanhistory

Также Евгений Кучинев обнаружил засыпанный вход в подвал училища. Высокий уровень грунтовых вод приводил к его постоянному подтоплению, поэтому подвал постепенно засыпали землей и строительным мусором, объяснил краевед.

Он еще пошутил, что вместе с подвалом засыпали и тайну демидовского золота. Кто знает, может, будущий владелец, покопавшись, отгадает ее?

Как выглядело здание Горного училища внутри в 2019 году. Евгений Кучинев / vk.com/urbanhistory

Заявки на аукцион принимают до 20 декабря. Объявление результатов – 22 декабря 2023 года.