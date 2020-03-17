Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 марта 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Здание омской ФСБ, где ранее располагался НКВД, оборудуют защитой от молний

В Омске отреставрируют здание, в котором располагается местная ФСБ и еще несколько ведомств, сообщает Om1.ru.

Непогода. Шторм и молнии.
Непогода. Шторм и молнии.
СС0

Здание построили в 1904 году и сначала в нем находился архиерейский дом. В 1935 году его перестроили под НКВД по Омской области.

Сейчас строение относят к объектам культурного наследия. В доме расположены омские МВД, ФСБ, Центр спецсвязи и информации ФСО в Омской области.

Стартовая стоимость реставрации составляет около 6,5 млн рублей. Подрядчику в течение года предстоит установить системы молниезащиты, снеготаяния и антиобледенения.

Необходимо отремонтировать фасады, входные двери и слуховые окна, конструкции крыши и кровли, системы кондиционирования. На фасадах разместят архитектурную подсветку.

Также придется демонтировать оборудование, которое уже установлено, и разместить централизированную систему кондиционирования.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость