Здание омской ФСБ, где ранее располагался НКВД, оборудуют защитой от молний

В Омске отреставрируют здание, в котором располагается местная ФСБ и еще несколько ведомств, сообщает Om1.ru .

Здание построили в 1904 году и сначала в нем находился архиерейский дом. В 1935 году его перестроили под НКВД по Омской области.

Сейчас строение относят к объектам культурного наследия. В доме расположены омские МВД, ФСБ, Центр спецсвязи и информации ФСО в Омской области.

Стартовая стоимость реставрации составляет около 6,5 млн рублей. Подрядчику в течение года предстоит установить системы молниезащиты, снеготаяния и антиобледенения.

Необходимо отремонтировать фасады, входные двери и слуховые окна, конструкции крыши и кровли, системы кондиционирования. На фасадах разместят архитектурную подсветку.

Также придется демонтировать оборудование, которое уже установлено, и разместить централизированную систему кондиционирования.