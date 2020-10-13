Здание «Посуда-Центра» в Барнауле вновь продают. Что будет с магазином

Двухэтажное здание по адресу пр. Ленина, 154, где сейчас находится «Посуда-Центр» в очередной раз выставлено на продажу, о чем сообщает портал недвижимости «Циан». Лот продается за 189 млн рублей.

Неплохой вариант

В здании общей площадью 15,8 тыс. кв. м, 5,3 тыс. квадратов занимает магазин посуды для дома и отдыха. Остальные помещения пустуют и требуют вложений в строительство и ремонт. Площади под магазином адаптированы для ведения бизнеса.

В здание подведены все необходимые коммуникации: электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация.

Объект находится в центре Барнаула на земельном участке, площадью 36,8 тыс. кв. м. С 2013 года оно находится в собственности «Посуда-центра».

Продается ТЦ «Посуда центр» realtai.ru

Первые попытки

Объект уже выставлялся на известных сайтах объявлений о продаже коммерческой недвижимости. Так, в 2016 году будущему покупателю предлагали 10,5 тыс. кв. м за 180 млн. рублей.

Повторно объявление появилось на порталах по продаже недвижимости в 2017 году.

И, наконец, в 2020-м на продажу выставлены большие площади, в том числе те, что занимает сам магазин.

Покупатели могут быть спокойны

Как объяснили altapress.ru в самой компании, магазин так и останется на прежнем месте.

Продается ТЦ «Посуда центр» realtai.ru

Действительно, все здание предполагается передать в собственность будущему покупателю, но «Посуда-Центр» останется в здании на пр. Ленина, 154 на правах арендатора.

Представитель компании пояснил — содержать большие пустующие помещения и землю стало не так выгодно. Незадействованные площади сейчас просто простаивают. И возможно, в Барнауле найдется ритейлер, готовый выкупить объект и использовать все его ресурсы.

Задел для этого существенный. Во-первых, большое пространство, которое можно адаптировать под любые цели, в рамках оговоренных градостроительным правилами. Во-вторых, большая парковка. И, наконец, расположение в центре города, удобный подъезд к зданию и его известность среди горожан.

Продается ТЦ «Посуда центр» realtai.ru

Экскурс в историю

Ранее здание на пр. Ленина, 154 принадлежало компании «Гео-Центр». В марте 2012 году она была признана банкротом. Целый год желающих купить коммерческую недвижимость в центре Барнаула так и не нашлось.

При этом, филиал сети магазинов «Посуда-Центр» уже плотно укоренилась на торговой площади и в сознании барнаульцев. И в 2013 году руководством было принято решение выкупить объект недвижимости и стать уже собственником занимаемых торговых площадей и земли под ними.

Ритейлер стал единственным участником аукциона. Договор купли-продажи имущества был заключен по начальной цене 82,52 млн. рублей.

Продается ТЦ «Посуда центр» realtai.ru

Такая стоимость была установлена решением Седьмого арбитражного суда (Томск). Суд постановил, что объект должен продаваться за 80% рыночной стоимости.

Как отметили на сайте «Аргументов и фактов», изначально предполагалось, что продажа здания на пр. Ленина, 154 в качестве залогового имущества обанкротившегося «Гео-Центра» должно было обеспечить требования кредитора — банка «ВТБ», на сумму 142 млн рублей.