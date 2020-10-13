Здание «Посуда-Центра» в Барнауле вновь продают. Что будет с магазином

Неплохой вариант
В здании общей площадью 15,8 тыс. кв. м, 5,3 тыс. квадратов занимает магазин посуды для дома и отдыха. Остальные помещения пустуют и требуют вложений в строительство и ремонт. Площади под магазином адаптированы для ведения бизнеса.
В здание подведены все необходимые коммуникации: электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация.
Объект находится в центре Барнаула на земельном участке, площадью 36,8 тыс. кв. м. С 2013 года оно находится в собственности «Посуда-центра».
Первые попытки
Объект уже выставлялся на известных сайтах объявлений о продаже коммерческой недвижимости. Так, в 2016 году будущему покупателю предлагали 10,5 тыс. кв. м за 180 млн. рублей.
Повторно объявление появилось на порталах по продаже недвижимости в 2017 году.
И, наконец, в 2020-м на продажу выставлены большие площади, в том числе те, что занимает сам магазин.
Покупатели могут быть спокойны
Как объяснили altapress.ru в самой компании, магазин так и останется на прежнем месте.
Действительно, все здание предполагается передать в собственность будущему покупателю, но «Посуда-Центр» останется в здании на пр. Ленина, 154 на правах арендатора.
Представитель компании пояснил — содержать большие пустующие помещения и землю стало не так выгодно. Незадействованные площади сейчас просто простаивают. И возможно, в Барнауле найдется ритейлер, готовый выкупить объект и использовать все его ресурсы.
Задел для этого существенный. Во-первых, большое пространство, которое можно адаптировать под любые цели, в рамках оговоренных градостроительным правилами. Во-вторых, большая парковка. И, наконец, расположение в центре города, удобный подъезд к зданию и его известность среди горожан.
Экскурс в историю
Ранее здание на пр. Ленина, 154 принадлежало компании «Гео-Центр». В марте 2012 году она была признана банкротом. Целый год желающих купить коммерческую недвижимость в центре Барнаула так и не нашлось.
При этом, филиал сети магазинов «Посуда-Центр» уже плотно укоренилась на торговой площади и в сознании барнаульцев. И в 2013 году руководством было принято решение выкупить объект недвижимости и стать уже собственником занимаемых торговых площадей и земли под ними.
Ритейлер стал единственным участником аукциона. Договор купли-продажи имущества был заключен по начальной цене 82,52 млн. рублей.
Такая стоимость была установлена решением Седьмого арбитражного суда (Томск). Суд постановил, что объект должен продаваться за 80% рыночной стоимости.
Как отметили на сайте «Аргументов и фактов», изначально предполагалось, что продажа здания на пр. Ленина, 154 в качестве залогового имущества обанкротившегося «Гео-Центра» должно было обеспечить требования кредитора — банка «ВТБ», на сумму 142 млн рублей.
Справка
«Посуда Центр» — федеральная сеть магазинов товаров для дома в России формата Cash&Carry. Компания представлена в 48 городах страны. Компания работает на рынке с 2001 года. В Барнауле она представлена с 2007-го. Ассортимент магазинов включает более 25 тыс. наименований продукции. Основную его часть составляет посуда, широкий выбор кухонных принадлежностей, текстиля, предметов интерьера, бытовой химии и других товаров для дома.