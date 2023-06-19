19 июня
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Недвижимость

Зеленую четырешку с огромными окнами продают за 22,5 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру, уставленную растениями, продают за 22,5 млн рублей. В ней установлены большие окна. Квартира находится на Комсомольском проспекте, 80Е.

Зеленую четырешку с огромными окнами продают за 22,5 млн рублей в Барнауле
Зеленую четырешку с огромными окнами продают за 22,5 млн рублей в Барнауле
Авито

Четырешка весьма просторная - 130 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит соразмерно - 173 тыс. рублей.

Квартира находится на 13 этаже из 15 в современном монолитно-кирпичном доме. Его сдали в 2015 году.

Владельцы оформили квартиру в стиле эко-тек. В нем сочетаются практичный минимализм, натуральные материалы и большое количество зелени. В ванной комнате установлен стабилизированный мох, а в кабинете обустроен зимний сад.

Не лишена квартира и современной техники. На кухне поставлен немецкий кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой и двумя холодильниками. В гостиной установлена новая аудио-система с выводом колонок на потолок и стену.

В квартире есть гостиная, совмещенная с кухней - их разделяет столовая зона. А также спальня, детская комната, лоджия с панорамными окнами, гардеробная, ванная комната с санузлом и гостевой туалет.

Рядом с домом находятся вузы, школы, продуктовые магазины и кафе.

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