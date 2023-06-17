17 июня
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Недвижимость

Двухкомнатный дворец продают за 8,2 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатную квартиру, убранством напоминающую дворец 18 века, продают за 8,2 млн рублей в Барнауле. Квартира находится на Малахова, 44.

Двухкомнатный дворец продают за 8,2 млн рублей в Барнауле
Двухкомнатный дворец продают за 8,2 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь двушки составляет 65 кв. м. Квартира находится на шестом этаже из 16. Владельцы отмечают, что на лестничной клетке живут хорошие соседи.

Хозяева квартиры заявляют, что постарались над ремонтом. Дизайн комнат выполнен в стиле дворцовой классики. Предпочтение отдали светлым оттенкам.

Два больших балкона выходят на Юбилейный парк и кольцо на "Кардиоцентре". На кухне двойной стеклопакет, утепление, использована евровагонка. Точно так же в зале, там – тройной стеклопакет.

Остановка находится прямо напротив дома. Рядом расположены школы, сады, магазины и парк, торговые центры "Огни" и "Весна".

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