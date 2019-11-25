Земли барнаульского застройщика по решению суда выставили на аукцион

Земельные участки на Змеиногорском тракте выставили на аукцион. Они принадлежат компании «ЗапСибстрой» и реализуются по решению суда. На участках лежат обременения — залог и арест, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Речь идет об участках в районе садоводства «Мелиоратор» между поселками Сибирская долина и Бельмесево. В данной локации из свободных территорий только несанкционированная свалка в овраге, заросший участок вдоль трассы и поля для заготовки сена.

В условиях торгов указано, что назначение земли — сельскохозяйственное. Общая площадь обоих участков 19 864 кв. м, а стоимость почти 615 тысяч рублей.

Ранее территории по тому же адресу рекламировали на сайтах объявлений с уточнением, что их можно перевести в земли населенных пунктов и тем самым расширить перечень возможных построек. Тогда цена была в три раза дороже.