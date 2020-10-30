«Земли для возведения жилья осталось на три-четыре года». В Барнауле обсудили перспективы строительной отрасли

Без кардинальных решений в области градостроения краевая столица рискует стать провинциальным городишкой, откуда так и будет уезжать молодежь. Однако, здесь важен конструктивный диалог всех заинтересованных сторон, который не всегда складывается. О земле, ковиде, эскроу-счетах и хороших новостях говорили на экспертном совете, организованном altapress.ru накануне ежегодного конкурса «Менеджер года».

Беседа с «ковидным» уклоном

В этом году встреча прошла в «боевом режиме» — медицинских масках и с соблюдением всех мер предосторожности.

Вспышка коронавируса стала главным событием 2020 года. Так не без оснований считает гендиректор ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович. Пандемия внесла коррективы во все направления работы девелоперов.

Зинаида Герасимович. Анна Зайкова.

Спикеры так или иначе затрагивали «ковидную» тему. В том числе о госпитале на 1000 мест для пациентов с коронавирусом. Об этом сказал Владимир Отмашкин, директор ИСК «Союз».

Пока на уровне города ведутся переговоры только о его месторасположении. И промедление, как особо подчеркнул девелопер, ежедневно может стоить десятков потерянных жизней. Он обратился к присутствующим коллегам по цеху с призывом поддержать благое дело.

Владимир Отмашкин. Анна Зайкова.

Что касается глобальной поддержки, то в условиях пандемии, государство существенно поддержало строительную отрасль. Беспрецедентной стала программа льготной ипотеки под 6,5%. Она подстегнула спрос на новостройки — в комплекс были привлечены немалые деньги.

Программу планировалось свернуть 1 ноября этого года, но исходя из сложившейся ситуации, правительство продлило действие этой меры до 1 июля 2021 года.

Земельный вопрос

Виктор Четошников, руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края, поделился безрадостными перспективами развития краевой столицы.

Виктор Четошников. Анна Зайкова.

«Исходя из объемов строительства 2019 года, площади застроенных территорий и объемов свободных площадей, земли для возведения жилья осталось на три-четыре года, не больше. За это время мы должны успеть внести изменения в генеральный план, разработать проекты планировки, определить схему инженерного, транспортного развития», — пояснил главный архитектор.

Тем не менее, отрасль во всех отношениях хорошо справляется. Такую позитивную оценку дал исполнительный директор «Союза строителей Алтайского края» Вячеслав Ширшов. В сравнении с прошлым годом, темпы строительства и ввода жилья сохраняются на том же уровне.

Экспертный совет по строительству. Анна Зайкова.

Факт По данным регионального минстроя, на сегодняшний день сдано около 475 тыс. кв. м жилья. Цифра практически дотянула до установленного минимума Национального проекта по обеспечению россиян жилыми «квадратами» — 579 тыс. кв. м.

Защитный механизм

Одной из центральных тем стало введение эскроу-счетов. Как бы застройщики не хотели оттянуть неизбежное, но они теперь прочно вошли в жизнь строителей. При этом, Вячеслав Ширшов отметил, что в этой ситуации компании с определенным запасом прочности будут укрупнятся.

Наталия Кочеткова. Анна Зайкова.

Наталия Кочеткова, заместитель управляющего по корпоративному и инвестиционному бизнесу банка «Открытие» в Алтайском крае, рассказала о возросшем спросе на проектное финансирование после введения нового федерального закона.

Наталия Кочеткова,

зам. управляющего по корпоративному и инвестиционному бизнесу банка «Открытие» в Алтайском крае:

Введение эскроу-счетов стало драйвером развития сотрудничества банков со строительной отраслью Алтайского края. Проектное финансирование затрат для возведения многоэтажных жилых домов стало одним из приоритетных направлений банка «Открытие». Проект успешно стартовал во многих регионах — клиенты почувствовали вкус этого продукта, поняли, какие требования к ним предъявляются и какие проекты финансируются, и приняли эти «правила игры».

Экспертный совет по строительству. Анна Зайкова.

Наталия Кочеткова подчеркнула, что наиболее дальновидные застройщики, планируя дальнейшее развитие своей компании, начали дополнительно интересоваться такими продуктами как бридж-кредиты.

Наталия Кочеткова,

зам. управляющего по корпоративному и инвестиционному бизнесу банка «Открытие» в Алтайском крае:

Бридж-кредит — это кредит на покупку земельных участков (в том числе, через приобретение акций, долей в уставном капитале), получение исходно-разрешительной документации и финансирование других затрат по проекту строительства жилых домов до получения проектного финансирования. Кроме того, стал востребован кредит на развитие бизнеса — на пополнение земельного банка.

Это дорога с двусторонним движением, пояснила спикер. Банк заинтересован в привлечении клиентов, а клиент — в том, чтобы финансовая организация предлагала удобные кредиты на проекты, в том числе совместные ипотечные программы с низкими ставками.

Подробнее об экспертном совете читайте в ближайших выпусках «Свободного курса».