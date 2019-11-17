Земля сама пришла в руки: актер Павел Деревянко рассказал в «Вечернем Урганте» о своем участке на Алтае

Популярный актер Павел Деревянко рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант» о своем земельном участке, который он приобрел в Республике Алтай неподалеку от Каракольских озер.

Когда ведущий шоу Иван Ургант поинтересовался у артиста его недвижимостью на Алтае, Деревянко отметил, что эта земля «сама пришла в руки».

Он также уточнил, что участок его жене подарил лидер группы «УмаТурман» Владимир Крестовский.

«Показали еще три участка, понравился гектар земли рядом с Каракольскими озерами. Поменялись, доплатили», — добавил актер.

Отметим, что в ходе разговора Павел Деревянко и Иван Ургант не раз путали Республику Алтай и Алтайский край. Относительно Алтайского края Деревянко отметил, что это дотационный регион.