2 Где находятся эти участки?

Большая часть сосредоточена в краевой столице, отмечает Юрий Калашников, руководитель управления Росреестра по Алтайскому краю. Но есть участки и в других городах региона.

Участки в муниципалитетах края:

14 — Барнаул

7 — Рубцовск

5 — Бийск

2 — Белокуриха

1 — Заринск

Так, в Барнауле в качестве подходящих для жилой застройки указаны земельные участки на ул. Звездная, 12 (21,9 тыс. кв. м), три надела на ул. Нагорная 15-г/1, 15-г/3, 15-г/12 (7,9 тыс. кв. м, 9 тыс. кв. м и 5,2 тыс. кв. м соответственно), центральная часть квартала 2012 (147,9 тыс. кв. м).