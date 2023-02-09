Жаркий ЖК. В Барнауле построят многоэтажки с окнами в пол на месте бани

Уголок спокойствия
Будущий панельный комплекс разработала проектно-информационная фирма «Тектоника». Мы связались с заказчиком — компанией «Строительный камень» — и узнали подробности о проекте.
Комплекс будет включать в себя два десятиэтажных дома с двумя и тремя подъездами. Их выстроят параллельно пр. Комсомольскому, торцами к ул. Союза Республик. У зданий будут сквозные выходы, лифт будет опускать на первый уровень парковки.
На первых этажах каждого дома выделят по 130 кв. м. нежилых помещений с выходом на ул. Союза Республик. Здесь можно открыть, например, магазины.
Фасад будет навесным в спокойных тонах. Стиль — современная классика. Лоджии на всех этажах, а также окна на лестничных пролетах получат панорамное остекление в пол.
Между многоэтажками появится закрытый внутренний двор, где разместят детскую площадку и зону отдыха. Под ними построят двухуровневый подземный паркинг.
Если все согласования пройдут удачно, строительство может начаться в апреле 2023 года.
На прошлом градсовете в октябре проектировщиков попросили увеличить количество парковочных мест, проверить, насколько комплекс соответствует требованиям пожарной безопасности, убрать высокие парапеты с крыш и пересмотреть цветовое решение.
Ранее «Строительный камень» построил многоэтажки на Павловском тракте 205а и 305 г, на Змеиногоском тракте, 82, на ул. Солнечная Поляна, 99, 99а и 99б и т.д. Также компания возвела дом на ул. 40 лет ВЛКСМ в Новоалтайске.
Что здесь было раньше
На ул. Союза Республик находились баня, прачечная и котельная комплекса «Русские бани», последнего объекта обанкротившейся фирмы «Быт-сервис». Им пользовались жители ближайших домов частного сектора, где не было центрального водоснабжения.
Объект и право аренды земельного участка в 6,2 тыс. кв. м. продали на торгах за 38,3 млн рублей.