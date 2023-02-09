9 февраля
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Недвижимость

Жаркий ЖК. В Барнауле построят многоэтажки с окнами в пол на месте бани

На градостроительном совете повторно рассмотрят проект жилищного комплекса, который должен вырасти на ул. Союза Республик, 11 в Барнауле. Ранее здесь располагался комплекс общественных бань. В каком доме горожане будут мыться (теперь в ванной) и жить, узнал altapress.ru.

Баня.
Баня.
CCO.

Уголок спокойствия

Будущий панельный комплекс разработала проектно-информационная фирма «Тектоника». Мы связались с заказчиком — компанией «Строительный камень» — и узнали подробности о проекте.

Комплекс будет включать в себя два десятиэтажных дома с двумя и тремя подъездами. Их выстроят параллельно пр. Комсомольскому, торцами к ул. Союза Республик. У зданий будут сквозные выходы, лифт будет опускать на первый уровень парковки.

На первых этажах каждого дома выделят по 130 кв. м. нежилых помещений с выходом на ул. Союза Республик. Здесь можно открыть, например, магазины.

Фасад будет навесным в спокойных тонах. Стиль — современная классика. Лоджии на всех этажах, а также окна на лестничных пролетах получат панорамное остекление в пол.

Проект комплекса на ул. Союза Республик, 11, представленный на прошлом градсовете.
Проект комплекса на ул. Союза Республик, 11, представленный на прошлом градсовете.
«Тектоника»

Между многоэтажками появится закрытый внутренний двор, где разместят детскую площадку и зону отдыха. Под ними построят двухуровневый подземный паркинг.

Если все согласования пройдут удачно, строительство может начаться в апреле 2023 года.

На прошлом градсовете в октябре проектировщиков попросили увеличить количество парковочных мест, проверить, насколько комплекс соответствует требованиям пожарной безопасности, убрать высокие парапеты с крыш и пересмотреть цветовое решение.

Ранее «Строительный камень» построил многоэтажки на Павловском тракте 205а и 305 г, на Змеиногоском тракте, 82, на ул. Солнечная Поляна, 99, 99а и 99б и т.д. Также компания возвела дом на ул. 40 лет ВЛКСМ в Новоалтайске.

Многоквартирный жилой дом. г. Барнаул, ул. Павловский тракт, д. 305г.
Многоквартирный жилой дом. г. Барнаул, ул. Павловский тракт, д. 305 г.
Дом. рф

Что здесь было раньше

На ул. Союза Республик находились баня, прачечная и котельная комплекса «Русские бани», последнего объекта обанкротившейся фирмы «Быт-сервис». Им пользовались жители ближайших домов частного сектора, где не было центрального водоснабжения.

Объект и право аренды земельного участка в 6,2 тыс. кв. м. продали на торгах за 38,3 млн рублей.

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