Жаркий ЖК. В Барнауле построят многоэтажки с окнами в пол на месте бани

На градостроительном совете повторно рассмотрят проект жилищного комплекса, который должен вырасти на ул. Союза Республик, 11 в Барнауле. Ранее здесь располагался комплекс общественных бань. В каком доме горожане будут мыться (теперь в ванной) и жить, узнал altapress.ru.

Уголок спокойствия

Будущий панельный комплекс разработала проектно-информационная фирма «Тектоника». Мы связались с заказчиком — компанией «Строительный камень» — и узнали подробности о проекте.

Комплекс будет включать в себя два десятиэтажных дома с двумя и тремя подъездами. Их выстроят параллельно пр. Комсомольскому, торцами к ул. Союза Республик. У зданий будут сквозные выходы, лифт будет опускать на первый уровень парковки.

На первых этажах каждого дома выделят по 130 кв. м. нежилых помещений с выходом на ул. Союза Республик. Здесь можно открыть, например, магазины.

Фасад будет навесным в спокойных тонах. Стиль — современная классика. Лоджии на всех этажах, а также окна на лестничных пролетах получат панорамное остекление в пол.

Проект комплекса на ул. Союза Республик , 11 , представленный на прошлом градсовете. «Тектоника»

Между многоэтажками появится закрытый внутренний двор, где разместят детскую площадку и зону отдыха. Под ними построят двухуровневый подземный паркинг.

Если все согласования пройдут удачно, строительство может начаться в апреле 2023 года.

На прошлом градсовете в октябре проектировщиков попросили увеличить количество парковочных мест, проверить, насколько комплекс соответствует требованиям пожарной безопасности, убрать высокие парапеты с крыш и пересмотреть цветовое решение.

Ранее «Строительный камень» построил многоэтажки на Павловском тракте 205а и 305 г, на Змеиногоском тракте, 82, на ул. Солнечная Поляна, 99, 99а и 99б и т.д. Также компания возвела дом на ул. 40 лет ВЛКСМ в Новоалтайске.

Многоквартирный жилой дом. г. Барнаул , ул. Павловский тракт , д. 305 г. Дом. рф

Что здесь было раньше

На ул. Союза Республик находились баня, прачечная и котельная комплекса «Русские бани», последнего объекта обанкротившейся фирмы «Быт-сервис». Им пользовались жители ближайших домов частного сектора, где не было центрального водоснабжения.

Объект и право аренды земельного участка в 6,2 тыс. кв. м. продали на торгах за 38,3 млн рублей.