Накрылись медным тазом. В Барнауле за долги продают последнюю народную баню

30 ноября на сайте торги-россии.рф появился лот с последним объектом недвижимости обанкротившегося банно-прачечного комплекса «Быт-сервис», принадлежавшего в том числе Барнаулу. На продажу выставлены нежилые здания на ул. Союза Республик, 11, общей площадью 900,6 кв. м. Среди них — баня, прачечная, котельная и все имущество. А также право аренды земельного участка в 6,2 тыс. кв. м. Цена вопроса — 63,9 млн рублей.

Почему народ так «парится»?

Для многих жителей близлежащих домов частного сектора без центрального водоснабжения общественная баня была единственным местом, где можно было относительно недорого помыться.

Баня на ул. Северо-Западной , 48а Yandex. Карты

Ценник весьма демократичный по меркам Барнаула — всего 250 рублей за полтора часа. Не удивительно, что здесь было не протолкнуться, особенно по-выходным. Тем не менее, денег на содержание бань не хватило. Запущенная машина банкротства подмяла последнюю.

Важно, что в бане № 6 на ул. Союза Республик предоставлялись льготы для пенсионеров. В 2018 году на эти нужды «Быт-сервису» из городского бюджета было выделено более 2 млн рублей.

Два года ожидания

Баня на ул. Партизанской , 176. Altapress.ru

Весть о том, что заведение может закрыться, ошарашила барнаульцев еще в 2018 году. Тогда банно-прачечный комплекс начали банкротить во второй раз. В первый раз (в 2011—2015 годах) его удалось отстоять. Избежать ликвидации предприятия помогли городские власти. Спустя три года вопрос о продажи имущества вновь встал ребром.

Неравнодушные жители города, для которых поход в недорогую общественную баню был не просто ритуалом, а бытовой необходимостью, решили вмешаться. В редакцию «Алтайской правды» отправили коллективное письмо с просьбой о помощи. Под ним подписались более 50-ти человек. Тогда речь шла именно о бане на ул. Партизанская. К слову, уже тогда здание нуждалось в капитальном ремонте.

Баня. CCO.

После этого вопрос о полной ликвидации бань завис на два года. Возможно, в какой-то мере помог общественный резонанс. В 2018 году собрание акционеров приняло решение не закрывать бани в период конкурсного производства.

Но в 2020 году локомотив банкротства было не остановить. Как с горечью призналась altapress.ru сотрудница «Быт-сервиса», уже проданы все здания компании. На очереди последний — на ул. Союза Республик, 11.

Суд. Pixabay.com

Кстати, главным инициатором банкротства стал один из акционеров. Именно он подал иск о ликвидации компании в арбитражный суд. Все из-за долгов.

В арбитражном суде на сегодняшний день скопились десятки дел, в которых фигурирует «Быт-сервис». В частности, в 2020 году Комитет по земельным ресурсам и землеустройству взыскал с «Быт-сервиса» через арбитражный суд долг за аренду земли в размере 132,3 тыс. рублей.

Баня. CCO.

В августе этого же года тот же суд вынес решение об очередном взыскании. На этот раз в пользу акционерного общества «Барнаульская генерация», которой банный комплекс задолжал 868,7 тыс. рублей

Потерянные активы

Баня на ул. Партизанской , 176. Altapress.ru

Altapress.ru уже писал о продажах имущества банно-прачечного комплекса «Быт-сервис».

Начиная с лета этого года вместе с тазиками и лавками с молотка ушли здания:

ул. Северо-Западная , 48-а ( 12,5 млн рублей)

48-а 12,5 млн рублей) ул. Партизанская , 176 ( 10 млн рублей)

176 10 млн рублей) ул. Попова , 11 ( 11,7 млн рублей)

11 11,7 млн рублей) ул. Аванесова , 103 ( 11,9 млн рублей)

103 11,9 млн рублей) ул. Чайковского , 3 ( 9,5 млн рублей)

3 9,5 млн рублей) ул. Тимуровская , 74 ( 8,4 млн рублей)

74 8,4 млн рублей) ул. Герцена , 12 ( 8,1 млн рублей)

12 8,1 млн рублей) ул. Каландаришвили , 4-а ( 5,9 млн рублей)

После продажи последней общественной муниципальной и недорогой бани можно будет говорить о том, что безвозвратно прошла эпоха помывочных. В Барнауле останутся банальные сауны.