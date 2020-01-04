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Жизнь

Барнаульские депутаты осчастливили любителей поддать жару

Народные избранники Барнаула на заключительной в 2019 году сессии Гордумы приняли решение увеличить размер компенсации затрат при оплате пользования общественными банями. Льгота касается, в первую очередь, людей пожилого возраста — женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет и старше.

Веники для бани.
Веники для бани.
открытые источники

Ранее размер компенсации составлял 100 рублей или 50% от тарифа.

Депутаты решили увеличить его до 150 рублей за одну помывку. На банные компенсации в бюджете Барнаула ранее было предусмотрено 7 млн рублей.

Одновременно в БГД установили, что сроки подачи заявления на выплату компенсации изменились с двух до четырех раз в календарный год.

Депутаты также исключили обязанность граждан предоставлять копии документов при повторном обращении за предоставлением муниципальной услуги «помывка в общественной бани».

Отметим, что услуги пользования банями общего пользования в Барнауле предоставляла компания «Быт-Сервис». Но она благополучно обанкротилась. Тем не менее, депутаты БГД успели решить вопрос с компенсацией, а заодно расширили список городских бань, где применяется льготный механизм.

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