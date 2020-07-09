Бизнесмены купили две общественные бани в центре Барнаула на первых же торгах

Восемь городских общественных бань выставили на торги в мае 2020 года в ходе процедуры банкротства банно-прачечного комплекса «Быт-Сервис», принадлежащего, в частности, Барнаулу (но также и частным лицам).
К моменту торгов большинство бань как общественные уже не функционировали. Из восьми объектов «Быт-Сервиса», выставленных на торги, 1 июля купили пока только два.
Лот, в который вошла баня на ул. Партизанской, 176, а также право аренды участка площадью 0,26 гектаров, тазики, лавки и прочее, достался Юлии Кривцовой по стартовой цене — около 10 млн рублей.
Участок под этой баней, кадастровая стоимость которого составляет 7,2 млн рублей (согласно отчета об оценке), расположен на пересечении улиц Ядринцева и Партизанской — в микрорайоне, который быстро застраивается многоквартирными домами. Само здание бани находится в непосредственной близости от новой высотки «Алгоритма».
Разрешенное использование участка — для объектов общественно-делового значения.
Согласно данным портала «За честный бизнес», Кривцова зарегистрирована как предприниматель в 2017 году, в Барнауле. Ее основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Публичных сведений о Кривцовой altapress.ru обнаружить не удалось.
Лот, в который вошла баня на ул. Северо-Западная 48а, а также право аренды участка площадью почти 0,3 гектара купил Виталий Федоров, действовавший по агентскому соглашению с СК «Иншаат» и в ее интересах. Он стал победителем торгов, предложив цену 16,3 млн рублей при стартовой цене 12,5 млн рублей.
Участок, кадастровая стоимость которого составляет 21 млн рублей, находится недалеко от пр. Ленина. Рядом со старым зданием этой бани уже построены более современные торгово-офисные объекты.
Основной вид деятельности СК «Иншаат» — строительство жилых и нежилых зданий. На портале «За честный бизнес» фирму называют микропредприятием. Ее учредитель Ильхам Алиев, ранее был собственником компании «Алтайэлитстрой», которая сейчас ликвидирована.
Упоминаний об СК «Иншаат» и ее учредителе в открытых источниках также нет. Фирма лишь фигурирует в двух арбитражных делах по взысканию долгов.