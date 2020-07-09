Бизнесмены купили две общественные бани в центре Барнаула на первых же торгах

На первых же торгах по продаже городских общественных бань, проведенных 1 июля, два из восьми лотов нашли покупателей. В один из лотов вошло здание с правом аренды участка в быстрорастущем микрорайоне в центре Барнаула, во второй — объекты, находящиеся в двух шагах от проспекта Ленина. Победителями торгов признаны индивидуальный предприниматель и небольшая строительная компания.

Восемь городских общественных бань выставили на торги в мае 2020 года в ходе процедуры банкротства банно-прачечного комплекса «Быт-Сервис», принадлежащего, в частности, Барнаулу (но также и частным лицам).

К моменту торгов большинство бань как общественные уже не функционировали. Из восьми объектов «Быт-Сервиса», выставленных на торги, 1 июля купили пока только два.

Лот, в который вошла баня на ул. Партизанской, 176, а также право аренды участка площадью 0,26 гектаров, тазики, лавки и прочее, достался Юлии Кривцовой по стартовой цене — около 10 млн рублей.

Баня на ул. Партизанской , 176. Altapress.ru Объект на ул. Партизанской , 176 Скан Yandex. Карты

Участок под этой баней, кадастровая стоимость которого составляет 7,2 млн рублей (согласно отчета об оценке), расположен на пересечении улиц Ядринцева и Партизанской — в микрорайоне, который быстро застраивается многоквартирными домами. Само здание бани находится в непосредственной близости от новой высотки «Алгоритма».

Разрешенное использование участка — для объектов общественно-делового значения.

Согласно данным портала «За честный бизнес», Кривцова зарегистрирована как предприниматель в 2017 году, в Барнауле. Ее основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Публичных сведений о Кривцовой altapress.ru обнаружить не удалось.

Лот, в который вошла баня на ул. Северо-Западная 48а, а также право аренды участка площадью почти 0,3 гектара купил Виталий Федоров, действовавший по агентскому соглашению с СК «Иншаат» и в ее интересах. Он стал победителем торгов, предложив цену 16,3 млн рублей при стартовой цене 12,5 млн рублей.

Баня на ул. Северо-Западной , 48а Yandex. Карты Объект на ул. Северо-Западной , 48а Yandex. Карты

Участок, кадастровая стоимость которого составляет 21 млн рублей, находится недалеко от пр. Ленина. Рядом со старым зданием этой бани уже построены более современные торгово-офисные объекты.

Основной вид деятельности СК «Иншаат» — строительство жилых и нежилых зданий. На портале «За честный бизнес» фирму называют микропредприятием. Ее учредитель Ильхам Алиев, ранее был собственником компании «Алтайэлитстрой», которая сейчас ликвидирована.

Упоминаний об СК «Иншаат» и ее учредителе в открытых источниках также нет. Фирма лишь фигурирует в двух арбитражных делах по взысканию долгов.