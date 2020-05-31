В Барнауле продают с молотка городские общественные бани вместе с тазиками и лавками

25 мая начался прием заявок желающих приобрести недвижимое и движимое имущество обанкротившегося банно-прачечного комплекса «Быт-Сервис», принадлежащего, в частности, Барнаулу. Среди имущества, выставленного на торги, городские бани. Они продаются вместе с содержимым.

Сколько стоят «банные» здания

Самая дорогая баня из тех, что выставлены на торги, находится в Горе — на ул. Аванесова, 103, ее стартовая цена 13,2 млн рублей. В ДубльГИС в ней обозначены четыре организации, в том числе сауна «Ивушка» (вероятно, это арендатор").

В лот входят также стулья, столы, скамьи, 14 деревянных лавок под одежду и 10 оцинкованных тазиков, и кроме этого право аренды участка — около 0,3 га.

Немного дешевле оценена баня на ул. Северо-Западной, 48а. По сообщению СМИ, баня здесь закрылась в 2018 году. Адресный справочник указывает, что в ней находится сауна «Сан-Дуны». К недвижимости приложены мониторы, системные блоки, сейф и др., а также право аренды участка примерной такой же площади — около 0,3 га.

Начальная цена — 12,56 млн рублей.

Баня. CCO.

В тройку самых дорогих объектов недвижимости «Быт-Сервиса» входит объект в поселке Южный на ул. Чайковского, 3 — в мэрии его называли банно-прачечный комплекс № 1. Вместе со зданием продается сейф, столы, ящик для песка, шесть деревянных скамеек, четыре лавки под одежду, 10 тазиков. И право аренды на участок общей площадью 0,2 га.

Начальная цена лота — 10, 5 млн рублей.

Кроме этих объектов выставлены на торги здания с содержимым и правом аренды на участок на улицах Герцена, 12 (9,1 млн), Тимуровская, 74 (9,3 млн), Каландаришвили 4а (6,6 млн), Партизанская, 176 (10,2 млн), а также 29/42 долей в здании на ул. Попова, 11. А вот самый дорогой объект «Быт-Сервиса» — на ул. Союза Республик, 11, оцененный в 41 млн рублей, на продажу пока не выставлялся.

Была хорошая парилка

Баня на Партизанской, 176 когда-то славилась в Барнауле хорошей парилкой.

«Я живу в районе вокзала, но езжу по выходным сюда, потому что здесь парилка самая лучшая. Думаю, что не только я, но и многие другие посетители будут против ее закрытия. Сюда едут со всех концов города, с поселка Докучаево и с ул. Взлетной», — рассказывала год назад одна из ее посетительниц «Алтайской правде».

Но 6 декабря 2018 года «Быт-Сервис» признан банкротом, и теперь его имущество распродается. В условиях, на которых оно выставлено на торги, нет обязанности для потенциального покупателя сохранить целевое назначение объектов.

Результаты торгов подведут 2 июля 2020 года.