«Жилых» квадратов стало меньше. Составлен рейтинг застройщиков Алтайского края

«Институт развития строительной отрасли» опубликовал аналитический обзор количества возводимых на территории Алтайского края жилых домов. Согласно цифрам статистики, в регионе строится 95 объектов с 20 680 жилыми единицами — квартирами, апартаментами и блоками. Их общая площадь составляет более 1 млн кв. м.

По данным аналитического обзора был сформирован рейтинг девелоперов по объему текущего строительства. В ТОП-10 вошли:

«Жилищная инициатива» строит 165 853 кв. м ( 6 жилых комплексов) «Адалин» — 149 130 кв. м ( 4 ЖК) «ПрофРесурс» — 124 345 кв. м ( 2 ЖК) ГК «Союз» — 108 296 кв. м ( 2 ЖК) ИСК «Алгоритм» — 86 396 кв. м ( 3 ЖК) СК «Сибирия» — 61 260 кв. м ( 4 ЖК) СК «ВИРА-строй» — 54 529 кв. м ( 1 ЖК) «Строительная перспектива» — 45 515 кв. м ( 2 ЖК) «Барнаулкапстрой» — 45 236 кв. м ( 4 ЖК) «Селф» — 41 308 кв. м ( 2 ЖК)

Все застройщики возводят жилье на основании разрешений на строительство, выданных с 2010 по 2020 годы.

Новостройки в Барнауле. Altapress.ru

Наибольшее количество «жилых» квадратов приходится на те объекты, строительство которых разрешили в 2018 году. Это 46% площади жилых единиц. За последние 6 лет этот рекорд удалось побить только в 2014-м.

Если проанализировать проектные декларации застройщиков, то до конца 2020 года девелоперы планируют ввести в эксплуатацию более 260 тыс. кв. м жилья. Порядка 40% «жилых» квадратов будет введено в 2021 году.

При этом, по данным Росстата, за первое полугодие в регионе на 16,2% снизился показатель введенного в эксплуатацию жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Союз застройщиков Алтайского края отмечает, что за январь-июнь 2020 года по показателю ввода жилья регион занимает 30‑е место среди 85‑ти регионов Российской Федерации.