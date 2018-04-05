"Жилищная инициатива" дарит внимательным читателям 1 кв.метр. Фото : Архив компании "Жилищная инициатива". "Жилищная инициатива" дарит внимательным читателям 1 кв.метр. Фото : Архив компании "Жилищная инициатива". Юрий Гатилов. Фото : Архив компании "Жилищная инициатива". "Жилищная инициатива" дарит внимательным читателям 1 кв.метр. Фото : Архив компании "Жилищная инициатива". "Жилищная инициатива" дарит внимательным читателям 1 кв.метр. Фото : Архив компании "Жилищная инициатива". "Жилищная инициатива" дарит внимательным читателям 1 кв.метр. Фото : Архив компании "Жилищная инициатива". "Жилищная инициатива" дарит внимательным читателям 1 кв.метр. Фото : Архив компании "Жилищная инициатива". "Жилищная инициатива" дарит внимательным читателям 1 кв.метр. Фото : Архив компании "Жилищная инициатива". "Жилищная инициатива" дарит внимательным читателям 1 кв.метр. Фото : Архив компании "Жилищная инициатива".

Как получить приз? Найдите в любых редакционных статьях на сайте altapress.ru 5 и 6 апреля 10 (десять) кликабельных (подсвеченных) слогов "жи". Сделайте скриншот и вышлите на почту ivanova@altapress.ru В письме обязательно укажите ФИО, контактный телефон, чтобы мы смогли с вами связаться в случае выигрыша. Что дальше? Среди всех приславших скриншоты случайным образом система выберет 20 победителей. Какой приз? Призовой фонд: 20 сертификатов на 1 кв.м. (можно использовать для покупки жилья в любом объекте ООО "Жилищная инициатива") Подведение итогов: 11 апреля 2018 года. Организатор: ООО "Жилищная инициатива". Срок проведения: 5 и 6 апреля 2018 года. Подробности и проектные декларации на сайте barnaul-gi.ru. Отправляя письмо на почту, вы даете согласие на обработку персональных данных.

Факт

Сегодня "Жилищная инициатива" - не просто флагман своей отрасли. Это амбициозный коллектив, который во многом определяет облик краевой столицы. И благодаря его усилиям, мы видим город, в котором действительно хочется жить.

20 лет "ЖИ" в цифрах

110 жилых домов сдала компания к своему юбилею. Это примерно 20-я часть* всех многоэтажек в Барнауле.

жилых домов сдала компания к своему юбилею. Это примерно 20-я часть* всех многоэтажек в Барнауле. Более 60 тыс. человек живут в более чем 18 тыс. квартир, которые построила "ЖИ". Это почти столько же, сколько всего жителей в Новоалтайске или Горно-Алтайске.

человек живут в более чем 18 тыс. квартир, которые построила "ЖИ". Это почти столько же, сколько всего жителей в Новоалтайске или Горно-Алтайске. Более 1 млн кв. метров составляет общая площадь всех этих квартир. На такой территории можно разместить 140 футбольных полей.

кв. метров составляет общая площадь всех этих квартир. На такой территории можно разместить 140 футбольных полей. 30 школ, детсадов, многоуровневых гаражей и офисных зданий построила "ЖИ" в Барнауле и Новосибирске.

школ, детсадов, многоуровневых гаражей и офисных зданий построила "ЖИ" в Барнауле и Новосибирске. 20-45% - столько в течение последних лет составляет доля "Жилищной инициативы" на рынке нового жилья в Барнауле.

- столько в течение последних лет составляет доля "Жилищной инициативы" на рынке нового жилья в Барнауле. 700 человек в среднем составляет коллектив компании "ЖИ". Сейчас компания строит 17 многоэтажек, еще на 20 оформляет разрешения.

Юрий Гатилов,

генеральный директор "Жилищной инициативы":

На протяжении всех 20 лет истории нашей компании мы ставили и ставим во главу своей стратегии развития семейные ценности. Компания делает все, чтобы у каждой ячейки нашего общества была возможность заниматься спортом, правильно проводить досуг, проводить побольше времени вместе с родными, растить здоровое, умное и спортивное поколение.

"Жилищная инициатива" развивается и идет в ногу со временем. Но одно остается неизменным – качество предлагаемого жилья. А вместе с ним — и иное качество жизни.

Придерживаясь четко определенной стратегии, мы с уверенностью смотрим в будущее. Мы намерены и дальше покорять строительные вершины, возводить надежные и крепкие дома для счастливых семей.

Условия конкурса

Найдите в любых редакционных статьях на сайте altapress.ru 5 и 6 апреля 10 (десять) кликабельных (подсвеченных) слогов "жи". Сделайте скриншот и вышлите на почту ivanova@altapress.ru. В письме обязательно укажите ФИО, контактный телефон, чтобы мы смогли с вами связаться в случае выигрыша. Среди всех приславших скриншоты случайным образом система выберет 20 победителей. Призовой фонд: 20 сертификатов на 1 кв.м. (можно использовать для покупки жилья в любом объекте ООО "Жилищная инициатива").Подведение итогов: 11 апреля 2018 года. Организатор: ООО "Жилищная инициатива". Срок проведения: 5 и 6 апреля 2018 года. Подробности и проектные декларации на сайте barnaul-gi.ru. Отправляя письмо на почту, вы даете согласие на обработку персональных данных.