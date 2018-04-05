"Жилищная инициатива" дарит внимательным читателям 1 кв.метр

6 апреля 2018 года исполнится ровно 20 лет с того момента, как на строительном рынке Барнаула появилась компания "Жилищная инициатива". В честь этого события мы объявляем конкурс.
Как получить приз?
- Найдите в любых редакционных статьях на сайте altapress.ru 5 и 6 апреля 10 (десять) кликабельных (подсвеченных) слогов "жи".
- Сделайте скриншот и вышлите на почту ivanova@altapress.ru
В письме обязательно укажите ФИО, контактный телефон, чтобы мы смогли с вами связаться в случае выигрыша.
Что дальше?
Среди всех приславших скриншоты случайным образом система выберет 20 победителей.
Какой приз?
Призовой фонд: 20 сертификатов на 1 кв.м. (можно использовать для покупки жилья в любом объекте ООО "Жилищная инициатива")
Подведение итогов: 11 апреля 2018 года.
Организатор: ООО "Жилищная инициатива". Срок проведения: 5 и 6 апреля 2018 года. Подробности и проектные декларации на сайте barnaul-gi.ru.
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Факт
Сегодня "Жилищная инициатива" - не просто флагман своей отрасли. Это амбициозный коллектив, который во многом определяет облик краевой столицы. И благодаря его усилиям, мы видим город, в котором действительно хочется жить.
20 лет "ЖИ" в цифрах
- 110 жилых домов сдала компания к своему юбилею. Это примерно 20-я часть* всех многоэтажек в Барнауле.
- Более 60 тыс. человек живут в более чем 18 тыс. квартир, которые построила "ЖИ". Это почти столько же, сколько всего жителей в Новоалтайске или Горно-Алтайске.
- Более 1 млн кв. метров составляет общая площадь всех этих квартир. На такой территории можно разместить 140 футбольных полей.
- 30 школ, детсадов, многоуровневых гаражей и офисных зданий построила "ЖИ" в Барнауле и Новосибирске.
- 20-45% - столько в течение последних лет составляет доля "Жилищной инициативы" на рынке нового жилья в Барнауле.
- 700 человек в среднем составляет коллектив компании "ЖИ". Сейчас компания строит 17 многоэтажек, еще на 20 оформляет разрешения.
Юрий Гатилов,
генеральный директор "Жилищной инициативы":
На протяжении всех 20 лет истории нашей компании мы ставили и ставим во главу своей стратегии развития семейные ценности. Компания делает все, чтобы у каждой ячейки нашего общества была возможность заниматься спортом, правильно проводить досуг, проводить побольше времени вместе с родными, растить здоровое, умное и спортивное поколение.
"Жилищная инициатива" развивается и идет в ногу со временем. Но одно остается неизменным – качество предлагаемого жилья. А вместе с ним — и иное качество жизни.
Придерживаясь четко определенной стратегии, мы с уверенностью смотрим в будущее. Мы намерены и дальше покорять строительные вершины, возводить надежные и крепкие дома для счастливых семей.
Условия конкурса
Найдите в любых редакционных статьях на сайте altapress.ru 5 и 6 апреля 10 (десять) кликабельных (подсвеченных) слогов "жи". Сделайте скриншот и вышлите на почту ivanova@altapress.ru. В письме обязательно укажите ФИО, контактный телефон, чтобы мы смогли с вами связаться в случае выигрыша. Среди всех приславших скриншоты случайным образом система выберет 20 победителей. Призовой фонд: 20 сертификатов на 1 кв.м. (можно использовать для покупки жилья в любом объекте ООО "Жилищная инициатива").Подведение итогов: 11 апреля 2018 года. Организатор: ООО "Жилищная инициатива". Срок проведения: 5 и 6 апреля 2018 года. Подробности и проектные декларации на сайте barnaul-gi.ru. Отправляя письмо на почту, вы даете согласие на обработку персональных данных.