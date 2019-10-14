«Жилищная инициатива» стала крупнейшим застройщиком в Сибири

Согласно данным федерального реестра застройщиков, регулярно публикуемого на портале erzrf.ru, «Жилищная инициатива» вошла в ТОП-50 застройщиков в России и по объемам возводимого жилья стала крупнейшим застройщиком в Сибири.

Данный рейтинг учитывает строительные объемы всей группы компаний, связанных с брендом «Жилищная инициатива», фактически это сама «Жилищная инициатива», «Строительная инициатива» и «Новосибирский квартал». В указанном рейтинге расстановка компаний осуществляется именно по брендам, к примеру, лидер рейтинга, группа компаний «ПИК» (Москва) объединяет сразу 41 организацию.

Основной объем из указанных в рейтинге 343 212 кв. метров жилья «Жилищная инициатива» возводит в Барнауле. Указанная цифра отражает текущий объем строительства, который корректируется ежемесячно. Он уменьшается вместе со сдачей в эксплуатацию новых домов и растет вместе с получением разрешений на строительство. В рейтинге учитываются только жилые здания.

Стоит отметить, что с такими объемами строительства «Жилищная инициатива», согласно рейтингу, является первой не только в Сибири, но и на всей территории страны от Омска до Сахалина.