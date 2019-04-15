«Жилищная инициатива» запускает беспрецедентную акцию «7 счастливых домов»

Условия акции «Ипотека 6,4%" и «1м2 в подарок» не суммируются!

Акция действует при покупке квартиры до 31 мая 2019 г. в 7-ми домах в г. Барнауле по адресам: ул. 65 лет Победы, 9, ул. Солнечная поляна, 67, С. Семенова, 34, С. Семенова, 32, С. Семенова, 30, ул. Ядринцева, 95, ул. Космонавтов, 17.

Приглашаем за покупкой!

Акция. Архив компании «Жилищная инициатива».

Офисы продаж: ул. Крупской , 86: ( 3852) 505−313,

86: 3852) 505−313, ул. Власихинская , 99: ( 3852) 505−414,

99: 3852) 505−414, ул. С. Семенова , 11: ( 3852) 505−212.

*Ипотечное кредитование по акции предоставляется банком «Банк ВТБ» (ПАО) при покупке квартир на первом и последнем этажах. Сумма ипотеки по акции не более 1 млн. руб. Застройщик: ООО «Строительная инициатива». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф