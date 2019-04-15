«Жилищная инициатива» запускает беспрецедентную акцию «7 счастливых домов»

Условия акции «Ипотека 6,4%" и «1м2 в подарок» не суммируются!
Акция действует при покупке квартиры до 31 мая 2019 г. в 7-ми домах в г. Барнауле по адресам: ул. 65 лет Победы, 9, ул. Солнечная поляна, 67, С. Семенова, 34, С. Семенова, 32, С. Семенова, 30, ул. Ядринцева, 95, ул. Космонавтов, 17.
Приглашаем за покупкой!
Акция.
Архив компании «Жилищная инициатива».
- ул. Крупской, 86: (3852) 505−313,
- ул. Власихинская, 99: (3852) 505−414,
- ул. С. Семенова, 11: (3852) 505−212.
*Ипотечное кредитование по акции предоставляется банком «Банк ВТБ» (ПАО) при покупке квартир на первом и последнем этажах. Сумма ипотеки по акции не более 1 млн. руб. Застройщик: ООО «Строительная инициатива». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф