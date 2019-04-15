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Недвижимость
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«Жилищная инициатива» запускает беспрецедентную акцию «7 счастливых домов»

Согласно условиям акции в 7-ми строящихся домах действуют особые условия покупки квартир:

  1. 1 м2 в подарок каждому покупателю 3-комнатной квартиры!
  2. Субсидированная ипотека по низкой процентной ставке.*
  3. Остекление лоджий в подарок каждому!
Дом "Жилищной инициативы"
Дом "Жилищной инициативы"
Фото предоставлено компанией "Жилищная инициатива"

Условия акции «Ипотека 6,4%" и «1м2 в подарок» не суммируются!

Акция действует при покупке квартиры до 31 мая 2019 г. в 7-ми домах в г. Барнауле по адресам: ул. 65 лет Победы, 9, ул. Солнечная поляна, 67, С. Семенова, 34, С. Семенова, 32, С. Семенова, 30, ул. Ядринцева, 95, ул. Космонавтов, 17.

Приглашаем за покупкой!

Акция.
Акция.
Архив компании «Жилищная инициатива».
Офисы продаж:
  • ул. Крупской, 86: (3852) 505−313,
  • ул. Власихинская, 99: (3852) 505−414,
  • ул. С. Семенова, 11: (3852) 505−212.

*Ипотечное кредитование по акции предоставляется банком «Банк ВТБ» (ПАО) при покупке квартир на первом и последнем этажах. Сумма ипотеки по акции не более 1 млн. руб. Застройщик: ООО «Строительная инициатива». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

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