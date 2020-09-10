Жилое «перекати-поле». На Алтае ищут покупателя для дома-конструктора

В Горно-Алтайске продается уникальный дом, построенный по авторскому проекту. Он, словно конструктор, без труда разбирается и собирается. Такое жилище подойдет в качестве временного пристанища для строителей или самих хозяев, занимающихся возведением чего-то более основательного. Хозяин готов уступить жилище за 290 тыс. рублей.

Каркасный дом-конструктор сделан по индивидуальному проекту жителя Горно-Алтайска Антона Душкова. Антон рассказал altapress.ru, что не просто придумал идею, но сам ее реализовал.

Дом-конструктор , разработанный по авторскому проекту. vk.com/auctionga.

Строение состоит из утепленных блоков. Оно разделено на жилую зону и мастерскую. Как отмечает автор проекта, жить в таком доме тепло и комфортно даже в самую суровую зиму. Стекловата и пенопласт хорошо держат тепло, а профлист прекрасно защищает от непогоды.

Жилая зона отапливается обычным обогревателем, а вот в мастерской установлена настоящая печка, трубу от которой легко разглядеть на фотографиях. Печку можно топить как углем, так и дровами.

Кстати, стену между зонами можно передвигать. А мастерская легко превратить превращается в жилую комнату.

В комплекте с домом идут счётчики, туалет, душ и вся мебель, а также холодильник и плита для готовки.

Дом-конструктор , разработанный по авторскому проекту. vk.com/auctionga.

Солнечный свет попадает в жилое помещение через единственное пластиковое окно, его Антон Душков заказывал специально для дома-конструктора.

Сейчас строение стоит на участке владельца. При необходимости в дом можно провести водоснабжение, для этого есть все необходимые коммуникации, в том числе бойлер для подогрева.

Дом-конструктор , разработанный по авторскому проекту. vk.com/auctionga.

Несмотря на кажущуюся легкость, строение крепко стоит на ногах-чурках, и ему не нужен фундамент.

Автор и владелец необычного дома готов рассказать (а главное, показать) все нюансы разборки и сборки строения. Но вывозить детали покупателю придется уже самому.