Жильцы барнаульской многоэтажки судятся с застройщиком из-за разрухи

Иск в суд направила краевая общественная организация по защите прав потребителей «Солидарность». Ответчиком выступает инвестиционно-строительная компания «Союз».
В заявлении указано около десятка неполадок, из-за которых жильцы вынуждены терпеть неудобства: вода скапливается на крыше, в подъездах есть трещины и потеки, асфальт и брусчатка разрушаются, покрытие на детской площадке проседает и прочее.
«Солидарность» требует устранить все недостатки в течение двух месяцев на устранение всех нарушений с момента оглашения резолютивной части решения суда, а также выплатить неустойку в размере 3% от стоимости ремонта за каждый день просрочки.
В числе требований и моральная компенсацию в 500 тысяч рублей каждому из собственников. На момент обращения к исковому заявлению присоединились 34 владельца квартир.