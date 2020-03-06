Жильцы барнаульской многоэтажки судятся с застройщиком из-за разрухи

Владельцы квартир на ул. Ускова, 31 в суде требуют должным образом отремонтировать внутридомовые помещения и территорию, а также выплатить компенсацию морального вреда по 500 тыс. рублей каждому, сообщает Октябрьский районный суд Барнаула.

Иск в суд направила краевая общественная организация по защите прав потребителей «Солидарность». Ответчиком выступает инвестиционно-строительная компания «Союз».

В заявлении указано около десятка неполадок, из-за которых жильцы вынуждены терпеть неудобства: вода скапливается на крыше, в подъездах есть трещины и потеки, асфальт и брусчатка разрушаются, покрытие на детской площадке проседает и прочее.

«Солидарность» требует устранить все недостатки в течение двух месяцев на устранение всех нарушений с момента оглашения резолютивной части решения суда, а также выплатить неустойку в размере 3% от стоимости ремонта за каждый день просрочки.

В числе требований и моральная компенсацию в 500 тысяч рублей каждому из собственников. На момент обращения к исковому заявлению присоединились 34 владельца квартир.