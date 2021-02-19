Жильцов элитной высотки Барнаула буквально выдувает из собственных квартир

Вот уже пять лет собственники квартир элитной многоэтажки на ул. Интернациональная, 16 страдают от неисправной системы пожарной безопасности в собственном доме. Она срабатывает без видимых причин и мотает электричество и нервы жильцов.

Как рассказали нам владельцы квартир, во время срабатывания пожарной сигнализации, помимо звукового оповещения запускаются еще и мощные вентиляторы. Они буквально «выдувают не только тепло из единственного подъезда элитного дома, но и самих жильцов».

При этом, с раздражающим пищанием собственники жилья справились своими силами — отсоединили провод системы пожарной безопасности. Со временем его без труда можно вернуть обратно. А вот «бой с вентиляторами» пока проходит безуспешно.

Открытая заслонка вентилятора. Предоставлено жильцами дома на ул. Интернациональная , 16.

Один из них — противодымный — установлен на крыше. Его мощность составляет 3 кВт в час. Второй, находящийся в подвале, предназначен для продува шахты лифта и наматывает 11 кВт в час. После жалоб жильцов он на какое-то время перестал работать.

«Вентиляторы работают практически круглые сутки, день за днем, год за годом. Не сложно представить, во сколько нам это обходится. Вентиляцию, конечно, можно отключить принудительно, несмотря на открытые заслонки. Но неизвестно что хуже — оплачивать 14кВт в час или шанс задохнуться в лифте при реальном пожаре», — поделился с altapress.ru один из жильцов.

Элитный кирпичный дом на ул. Интернациональная , 16. 2 ГИС.

Работу системы противопожарной безопасности формально курирует местный электрик. Но он не увидел проблемы. На просьбы жильцов решить хотя бы вопрос с проводом звуковой сигнализации, он ответил в лучших традициях мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве».

Собственники дорогих квартир в новостройке намерены все же взять под контроль работу системы и решить проблему с вентиляторами, обратившись с заявкой в управляющую компанию «Перспектива».