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24 июня
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Недвижимость

Житель Приморья захотел переехать в Барнаул, но при поиске жилья подумал про «войну на Алтае»

В паблике «Черное и Белое Барнаул» рассказали, к какому выводу пришел житель Владивостока, когда выбирал жилье в столице Алтайского края, куда он решил переехать на ПМЖ.

Переезд. Путешествие.
Переезд. Путешествие.
СС0

Как отметил «переселенец», почти каждый второй взрослый житель Дальневосточного федерального округа (ДФО) желает сменить место своего постоянного проживания.

Этим он объяснил свои мысли о побеге. Решил переехать в Алтайский край. Однако при мониторинге объявлений о продаже жилья увидел удивительную картину — предложения в Барнауле превышают владивостокские более чем в 30 раз.

«Куда вы все уезжаете? Что там происходит? Куда и почему бегут все эти люди, продающие жилье? Что у вас происходит? Эпидемия? Военные действия?» — недоумевает приморец.

Впрочем, в комментариях к заметке нашли объяснение такой разнице в числе предложений — в ДФО развит другой сайт объявлений по продаже жилья.

С другой стороны, и тот сервис, которым воспользовался приморец, — один из крупнейших игроков на рынке в указанном сегменте.

Напомним для желающих переехать в Барнаул о том, что здесь в гуще леса продают избушку на курьих ножках.

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